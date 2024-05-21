Взрослым по 1–2 таблетки в день во время еды. Превышать рекомендуемую суточную норму употребления. Курс приема — до одного месяца, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом. Перед применением необходима консультация врача.