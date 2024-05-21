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Аскорбиновая кислота+цинк (Ascorbic acid+zinc) (398990) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Аскорбиновая кислота+цинк (Ascorbic acid+zinc)
Цена в городе Киев
Без рецепта
100 шт, 0,25 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
100 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

Аскорбиновая кислота+цинк инструкция по применению

Показания к применению

Рекомендуется как дополнительный источник витамина С и цинка. Способствует нормализации метаболических процессов в организме, повышению иммунитета, при сосудистых нарушениях, улучшению функционирования органа зрения, состояния кожи, волос и ногтей, обладает антиоксидантными свойствами.

Состав

Аскорбиновая кислота — 28% (витамин С — 70 мг), цинка оксид — 7,6% (эквивалентно Zn ++ — 15 мг), вспомогательные компоненты.

Способ применения

Взрослым по 1–2 таблетки в день во время еды. Превышать рекомендуемую суточную норму употребления. Курс приема — до одного месяца, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом. Перед применением необходима консультация врача.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам, беременные и женщины в период лактации, дети до 12 лет.

Форма выпуска

Таблетки 0,25 г № 100.

Срок годности

36 месяцев.