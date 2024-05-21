Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаГель-пилинг для лица и зоны декольте (Gel peeling for face and decollete) Гель-пилинг для лица и зоны декольте (Gel peeling for face and decollete) (397933) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 84,61 грн Без рецепта 1 шт от 84,61 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии В наличии в 2 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа ФФ Объем 250 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица