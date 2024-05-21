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Гель-пилинг для лица и зоны декольте (Gel peeling for face and decollete) (397933) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель-пилинг для лица и зоны декольте (Gel peeling for face and decollete)
Цена в городе Киев
от 84,61 грн
Без рецепта
1 шт от 84,61 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
В наличии в 2 аптеках других городов
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Производитель
Объем
250 мл
Косметические средства
1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица