Дутастерид/Тамсулозин (Dutasteride/Tamsulosin) (397907) - инструкция по применению ATC-классификация
Дутастерид/Тамсулозин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: дутастерид, тамсулозина гидрохлорид;
1 капсула содержит дутастерида 0,5 мг и тамсулозина гидрохлорида 0,4 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль монокаприлат, типа II; бутилгидрокситолуол (Е 321); желатин; глицерин; титана диоксид (Е 171); метакрилатного сополимера дисперсия; целлюлоза микрокристаллическая; дибутилсебацинат; полисорбат 80; кремния диоксид коллоидный водный; кальция стеарат;
оболочка твердой капсулы: железа оксид черный (Е 172), железа оксид красный (Е 172), титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е172), желатин;
*состав чернил: шеллак (Е 904), пропиленгликоль, железа оксид черный (Е 172), аммиака раствор концентрированный, калия гидроксид.
Лекарственная форма
Капсулы твердые.
Основные физико-химические свойства: жесткая желатиновая капсула удлиненной формы, с корпусом коричневого цвета и крышечкой бежевого цвета с маркировкой C001 черными чернилами на крышечке. Содержимое капсулы: мягкая продолговатая желатиновая капсула (приблизительно 16,5 × 6,5 мм) светло-желтого цвета, наполненная прозрачной жидкостью и гранулами тамсулозина белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Антагонист α1-адренорецепторов.
Код ATС G04C А52.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дутастерид/Тамсулозин-Виста является комбинацией двух лекарственных средств: дутастерида, двойного ингибитора 5α-редуктазы (5 АРI), и гидрохлорида тамсулозина, антагониста адренорецепторов α1а и α1d. Эти лекарственные средства обладают взаимодополняющим механизмом действия, благодаря которому происходит быстрое ослабление мочеотделения, снижается риск острой задержки мочи (ОЗМ) и уменьшается вероятность необходимости проведения хирургической операции по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Не ожидается, что фармакодинамические эффекты фиксированной дозированной комбинации дутастерида и тамсулозина будут отличаться от полученных при одновременном применении дутастерида и тамсулозина в качестве отдельных компонентов.
Дутастерид
Дутастерид ингибирует активность как 1-го, так и 2-го типа изоферментов 5α-редуктазы, отвечающих за превращение тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ). ДГТ является андрогеном, который в первую очередь отвечает за рост предстательной железы и развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Тамсулозин ингибирует активность адренорецепторов α1а и α1d в стромальной гладкой мускулатуре предстательной железы и шейке мочевого пузыря. Приблизительно 75% рецепторов α1 в предстательной железе являются рецепторами подтипа α1а.
Тамсулозин
Тамсулозин повышает максимальную скорость тока мочи за счет снижения тонуса гладких мышц уретры и предстательной железы, что устраняет обструкцию. Препарат также снижает выраженность симптомов раздражения и обструкции, в развитии которых важную роль играет недержание мочи и сокращение гладких мышц нижних отделов мочевыводящих путей. Такой эффект достигается при длительной терапии. Необходимость оперативного вмешательства или катетеризации значительно снижается.
Антагонисты α1-адренорецепторов могут снижать кровяное давление путем снижения общего периферического сопротивления. При исследовании влияния тамсулозина не наблюдалось клинически значимого снижения артериального давления.
Фармакокинетика.
Между введением комбинации дутастерид-тамсулозин и одновременным введением доз дутастерида и тамсулозина в капсулах отдельно была продемонстрирована биоэквивалентность.
Исследование биоэквивалентности однократных доз было проведено как натощак, так и после еды. По сравнению с состоянием натощак при применении после приема пищи наблюдалось 30% снижение Cmax (максимальной концентрации) тамсулозина в составе комбинации дутастерид-тамсулозин. Пища не влияла на AUC (площадь под фармакокинетической кривой) тамсулозина.
Всасывание
Дутастерид
После перорального введения однократной дозы 0,5 мг дутастерида время до достижения его пиковой концентрации в плазме крови составляло 1–3 часа. Абсолютная биодоступность составила примерно 60%. Прием пищи не влиял на биодоступность дутастерида.
Тамсулозин
Тамсулозин всасывается из кишечника и является почти полностью биодоступным. Как скорость, так и степень всасывания тамсулозина снижаются, если принимать его в течение 30 минут после еды. Равномерность поглощения обеспечивается приемом Дутастерида/Тамсулозина-Висты в одно и то же время суток после приема однотипной пищи. Концентрация тамсулозина в плазме крови пропорциональна дозе.
После приема однократной дозы тамсулозина после еды пиковая концентрация в плазме крови достигается примерно через 6 часов. Равновесная концентрация достигается на 5-й день многократного введения. Средняя равновесная концентрация (Cmax) у пациентов приблизительно на две трети выше концентрации после однократного введения тамсулозина. Хотя это явление наблюдалось у пациентов пожилого возраста, того же результата можно ожидать и у младших пациентов.
Распределение
Дутастерид
Дутастерид обладает большим объемом распределения (300–500 л) и высокой связываемостью с белками плазмы крови (> 99,5%). После ежедневного введения доз концентрация дутастерида в плазме крови достигает 65% равновесной концентрации через 1 месяц и примерно 90% через 3 месяца.
Равновесная концентрация в плазме крови (Css), которая составляет около 40 нг/мл, достигается через 6 мес введения дозы 0,5 мг/сут. Среднее значение поступления дутастерида из плазмы крови в семенную жидкость составляет 11,5%.
Тамсулозин
У мужчин тамсулозин связывается с белками плазмы примерно на 99%. Объем распределения небольшой (приблизительно 0,21/кг).
Метаболизм
Дутастерид
Дутастерид активно метаболизируется in vivo. В условиях in vitro дутастерид метаболизируется цитохромом P450 3A4 и 3A5, образуя три моногидроксилированных метаболита и один дигидроксилированный метаболит.
После перорального введения дутастерида в дозе 0,5 мг/сут до достижения равновесной концентрации 1–15,4% (среднее значение — 5,4%) введенной дозы дутастерида выделяется в кал в неизмененном виде. Остальное выделяется в кал в виде 4 основных метаболитов, содержащих 39%, 21%, 7% и 7% каждого из веществ, связанных с лекарственным средством, и 6 второстепенных метаболитов (менее 5% каждый). В моче человека обнаружены лишь незначительные количества неизмененного дутастерида (менее 0,1% дозы).
Тамсулозин
Энантиомерная биоконверсия из гидрохлорида тамсулозина [R(-) изомер] в S(+) изомер у человека не происходит. Тамсулозина гидрохлорид активно метаболизируется ферментами цитохрома P450 в печени, и менее 10% дозы выделяется в мочу в неизмененном виде. Но фармакокинетический профиль метаболитов у человека не установлен. Результаты исследований in vitro указывают на то, что в метаболизм тамсулозина вовлекаются ферменты CYP3A4 и CYP2D6, а также незначительным является участие других изоферментов CYP.
Угнетение активности ферментов, участвующих в печеночном метаболизме, может привести к усиленному действию тамсулозина. Перед выводом с мочой метаболиты гидрохлорида тамсулозина подвергаются широкому связыванию с глюкуронидом или сульфатом.
Выведение
Дутастерид
Выведение дутастерида зависит от дозы, и этот процесс следует описывать как происходящий двумя параллельными путями: один является насыщаемым при клинически значимых концентрациях, а второй — ненасыщаемым. При низких концентрациях в плазме крови менее 3 нг/мл дутастерид быстро выводится как зависимым от концентрации, так и независимым от концентрации путем. При применении однократных доз 5 мг или меньших доз выявлены признаки быстрого клиренса и установлен период полувыведения, который длится от 3 до 9 дней.
При терапевтических концентрациях после повторного введения дозы 0,5 мг/сут доминирует более медленный, линейный путь выведения, а период полувыведения составляет примерно 3–5 недель.
Тамсулозин
Тамсулозин и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой, где примерно 9% дозы присутствуют в виде неизмененного активного вещества.
После внутривенного или перорального введения в лекарственной форме с немедленным высвобождением период полувыведения тамсулозина, содержащегося в плазме крови, колеблется в диапазоне 5–7 часов. Из-за фармакокинетики, регулируемой скоростью поглощения, в случае с тамсулозином в капсулах с модифицированным высвобождением, период полувыведения тамсулозина, принятого после еды, составляет примерно 10 часов, а в равновесной концентрации у пациентов — примерно 13 часов.
Пациенты пожилого возраста
Дутастерид
Фармакокинетика дутастерида оценивалась у 36 здоровых мужчин в возрасте 24–87 лет после введения однократной дозы 5 мг. Значительной зависимости влияния дутастерида от возраста пациента не наблюдалось, но период полувыведения был короче у мужчин в возрасте младше 50 лет. Статистических различий в периоде полувыведения не было при сравнении группы 50–69-летних испытуемых с группой испытуемых в возрасте старше 70 лет.
Тамсулозин
Перекрестное сравнительное исследование общего влияния тамсулозина гидрохлорида (AUC (площади под фармакокинетической кривой)) и периода полувыведения указывает на то, что фармакокинетическое действие гидрохлорида тамсулозина может быть несколько продолжительнее у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами. Собственный клиренс не зависит от связывания гидрохлорида тамсулозина с α1-кислым гликопротеином, но снижается с возрастом пациента, в результате чего общее действие является на 40% более сильным (AUC) у пациентов в возрасте 55–75 лет по сравнению с действием у пациентов в возрасте 20–32 лет.
Почечная недостаточность
Дутастерид
Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. Но в моче человека оказывается менее 0,1% дозы дутастерида 0,5 мг в равновесной концентрации, поэтому клинически значимого повышения концентрации дутастерида в плазме крови у пациентов с почечной недостаточностью не следует ожидать (см. Способ применения и дозы).
Тамсулозин
Фармакокинетика тамсулозина гидрохлорида сравнивалась у 6 пациентов с почечной недостаточностью от слабой до умеренной (30 ≤ CLcr< 70 мл/мин/1,73 м2) или от умеренной до тяжелой (10 ≤ CLcr < 30 мл/мин/1,73 м2) степени и у 6 испытуемых с нормальным клиренсом (CLcr < 90 мл/мин/1,73 м2). В то время как в общей концентрации гидрохлорида тамсулозина в плазме крови наблюдалось изменение в результате переменного связывания с α1-кислым гликопротеином, концентрация несвязанного (активного) гидрохлорида тамсулозина, а также собственный клиренс оставались относительно стабильными. Поэтому пациентам с почечной недостаточностью не требуется коррекции дозы гидрохлорида тамсулозина в капсулах. Но пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности (CLcr < 10 мл/мин/1,73 м2) не исследовались.
Печеночная недостаточность
Дутастерид
Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось (см. раздел «Противопоказания»). Поскольку дутастерид выводится преимущественно путем метаболизма, ожидается, что уровни дутастерида в плазме крови этих пациентов будут повышены, а период полувыведения — более длительным (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Особенности применения»).
Тамсулозин
Фармакокинетику гидрохлорида тамсулозина сравнивали у 8 пациентов с умеренным нарушением функции печени (классификация по Чайлду-Пью: степени A и B) и у 8 исследуемых с нормальной функцией печени. В то время как изменение в общей концентрации гидрохлорида тамсулозина в плазме крови наблюдалось в результате переменного связывания с α1-кислым гликопротеином, концентрация несвязанного (активного) гидрохлорида тамсулозина не претерпевала значительных изменений, отмечалось только умеренное (32%) изменение собственного клиренса несвязанного гидрохлорида тамсулозина. Поэтому пациенты с умеренным нарушением функции печени не нуждаются в коррекции дозы гидрохлорида тамсулозина. Действие тамсулозина гидрохлорида не изучалось у пациентов с тяжелым нарушением функции печени.
Безопасность и клинические исследования
Сердечная недостаточность
В 4-летнем клиническом исследовании применения дутастерида в сочетании с тамсулозином для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы у 4844 мужчин (исследование CombAT) частота возникновения сердечной недостаточности (сборное понятие) в группе комбинированной терапии была выше (14/1910) чем в любой группе монотерапии дутастеридом (4/1623, 0,2%) или тамсулозином (10/1611, 0,6%).
В отдельном 4-летнем клиническом сравнительном исследовании плацебо с химической профилактикой дутастеридом с участием 8231 человека в возрасте 50–75 лет с предварительными отрицательными данными биопсии относительно рака предстательной железы и начальным уровнем PSA 2,5–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте 50–60 лет или 3–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет (исследование REDUCE) было установлено, что частота возникновения сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид 0,5 мг 1 раз в сутки (30/4105, 0,7%) была выше по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо (16/4126, 0,4%). Ретроспективный анализ этого исследования показал высокую частоту сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид и блокатор α-адренорецепторов одновременно (12/1152, 1,0%) по сравнению с субъектами, принимавшими дутастерид без блокатора α-адренорецепторов (18/2953, 0, 6%), плацебо и блокатор α-адренорецепторов (1/1399, <0,1%) или плацебо без блокатора α-адренорецепторов (15/2727, 0,6%). Причинной взаимосвязи между применением дутастерида (самостоятельно или в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов) и возникновением сердечной недостаточности не было установлено (см. раздел «Особенности применения»).
Рак предстательной железы и низкодифференцированные опухоли
В 4-летнем исследовании, в котором изучали действие дутастерида по сравнению с плацебо, у 8231 мужчины в возрасте 50–75 лет с предварительными отрицательными данными биопсии относительно раком предстательной железы и начальным уровнем PSA 2,5–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте 50–60 лет или 3–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет (исследование REDUCE) 6706 субъектам была проведена игольная биопсия простаты (обязательная по первичному протоколу), данные были использованы для анализа дифференцировки по шкале Глисона. В исследовании было выявлено 1517 пациентов с диагнозом рак простаты. Большинство опухолей простаты (70%), выявленных с помощью биопсии, в обеих группах лечения имели высокий уровень дифференцировки (5–6 баллов по шкале Глисона).
В группе дутастерида зарегистрирована более высокая частота (n = 29, 0,9%) низкодифференцированного рака простаты (8–10 баллов по шкале Глисона) по сравнению с группой плацебо (n = 19, 0,6%) (р = 0,15). В первые 2 года исследования количество пациентов с раком предстательной железы с показателем 8–10 баллов по шкале Глисона было одинаковым в группе дутастерида (n = 17, 0,5%) и в группе плацебо (n = 18, 0,5%). В течение 3–4 лет исследования большее количество случаев рака предстательной железы с показателем 8–10 баллов по шкале Глисона было диагностировано в группе дутастерида (n = 12, 0,5%) по сравнению с г рупой плацебо (n = 1, < 0,1%) (р = 0,0035). Нет данных о влиянии на риск развития рака простаты у мужчин, принимающих дутастерид более 4 лет. Процент пациентов с диагнозом рака предстательной железы с показателем 8–10 баллов по шкале Глисона сохранялся постоянным в разные периоды исследования (1–2-й, 3–4-й годы) в группе дутастерида (0,5% в каждый период времени), в то время как в группе плацебо процент пациентов с низкодифференцированным раком простаты (8–10 баллов по шкале Глисона) был ниже в 3–4-й годы, чем в 1–2-й годы (< 0,1% и 0, 5% соответственно) (см. раздел «Особенности применения»). Не было никакой разницы в частоте случаев рака предстательной железы с показателем 7–10 баллов по шкале Глисона (р = 0,81).
В 4-летнем клиническом исследовании лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (CombAT), где первичным протоколом не была предусмотрена обязательная биопсия и все диагнозы рака простаты были установлены на биопсии по показаниям, частота случаев рака предстательной железы с показателем 8–10 баллов Глисона была 0,5% (n=8) в группе дутастерида, 0,7% (n=11) в группе тамсулозина и 0,3% (n=5) в группе комбинированной терапии.
Связь между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы остается невыясненной.
Рак грудной железы у мужчин
Два случая — контролируемые эпидемиологические исследования, одно проведено в США (n=339 случаев рака грудной железы и n=6780 в группе контроля), а другое в Великобритании (n=398 случаев рака грудной железы и n=3930 в группе контроля) в базах данных здравоохранения не показали никакого увеличения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5α-редуктазы. Результаты первого исследования не выявили положительной взаимосвязи с раком грудной железы (относительный риск для > 1 года применения до установления диагноза рака грудной железы по сравнению с < 1 года применения: 0,70: 95% ДИ 0,34, 1,45). Во втором исследовании оценен относительный риск рака грудной железы, связанный с применением ингибиторов 5α-редуктазы по сравнению с таковым при отсутствии применения составил 1,08: 95% ДИ 0,62, 1,87).
Причинная взаимосвязь между случаями рака грудной железы у мужчин и длительным применением дутастерида не установлена.
Показания
Лечение умеренных и тяжелых симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Уменьшение риска возникновения острой задержки мочи и необходимости хирургического вмешательства у пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Противопоказания
Дутастерид/Тамсулозин-Виста не применять для лечения женщин и детей (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Дутастерид/Тамсулозин-Виста противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к дутастериду, другим ингибиторам 5α-редуктазы, тамсулозину (включая тамсулозининдуцированный ангионевротический отек), другим компонентам препарата или сое и арахису.
Дутастерид/Тамсулозин-Виста противопоказан пациентам, имеющим в анамнезе ортостатическую артериальную гипотензию.
Дутастерид/Тамсулозин-Виста противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Особенности применения
Комбинированную терапию назначают после тщательного анализа соотношения польза/риск в связи с потенциальным увеличением риска побочных реакций (включая сердечную недостаточность) и изучение вариантов альтернативного лечения, включая монотерапию.
Побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы
По данным двух 4-летних клинических исследований, частота возникновения сердечной недостаточности (комбинированный срок для всех сообщений, главным образом сердечной недостаточности и застойной сердечной недостаточности) была выше у лиц, лечившихся комбинацией дутастерида с блокатором α-адренорецепторов, главным образом тамсулозином по сравнению с лицами , которые не лечились такой комбинацией. Частота сердечной недостаточности была низкой (≤ 1%) и вариабельной в этих исследованиях. Диспропорции в частоте возникновения сердечно-сосудистых побочных явлений отсутствуют ни в одном из исследований. Причинной взаимосвязи между применением дутастерида (отдельно или в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов) и возникновением сердечной недостаточности не было установлено («Фармакологические свойства»)
Проведен метаанализ 12 рандомизированных, плацебо- или сравнительных контролируемых клинических исследований (n=18802), в котором оценивали риск развития побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы при применении дутастерида (по сравнению с контрольной группой). Не было установлено устойчивого статистически значимого увеличения риска сердечной недостаточности (ОР 1,05; 95% ДИ 0, 71, 1,57), острого инфаркта миокарда (ОР 1,00; 95% ДИ 0,77, 1,30) или инсульта (ОР 1,20; 95% ДИ 0,88, 1,64).
Рак предстательной железы и опухоли высокой степени градации по Глисону (низко-дифференцированные)
В ходе 4-летнего клинического исследования с участием > 8000 мужчин в возрасте от 50 до 75 лет с предварительной отрицательной биопсией раком предстательной железы и фоновым уровнем PSA между 2,5 нг/мл и 10,0 нг/мл (исследование REDUCE) у 1517 мужчин был диагностирован рак предстательной железы. Отмечалась более высокая частота возникновения рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона в группе дутастерида (n=29, 0,9%) по сравнению с группой плацебо (n=19, 0,6%). Причинной взаимосвязи между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы установлено не было. Клиническая значимость цифрового дисбаланса не установлена.
Мужчины, применяющие Дутастерид/Тамсулозин-Виста, должны регулярно проходить обследование по определению риска развития рака предстательной железы, включая тест на простат-специфический антиген.
В дополнительном последовательном двухлетнем наблюдении оригинальных пациентов при применении дутастерида в качестве химической профилактики (исследование REDUCE) была установлена низкая частота новых случаев рака предстательной железы (группа дутастерида [n=14, 1,2%]) и группа плацебо [n=7, 0 ,7%]) с отсутствием новых идентифицированных случаев рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона.
Длительное последовательное (до 18 лет) наблюдение пациентов по клиническому исследованию с применением другого ингибитора 5α-редуктазы (финастерида) в качестве химической профилактики не показало статистически значимой разницы между группами финастерида и плацебо в показателях общей выживаемости (ОР 1,02, 9 97–1,08) или выживаемости после диагностирования рака предстательной железы (ОР 1,01, 95% ДИ 0,85–1,20).
Воздействие на простат-специфический антиген (PSA)
Концентрация простат-специфического антигена предстательной железы (PSA) является важным компонентом процесса скрининга для выявления рака предстательной железы. Дутастерид способен снижать уровень сывороточного простат-специфического антигена у больных примерно на 50% через 6 месяцев лечения.
Пациенты, принимающие Дутастерид/Тамсулозин-Виста, должны иметь новый начальный уровень PSA, установленный через 6 месяцев после лечения этим препаратом. В дальнейшем этот уровень рекомендуется регулярно проверять. Любое подтвержденное увеличение уровня PSA от самого низкого уровня при применении Дутастерид/Тамсулозин-Виста может свидетельствовать о наличии рака предстательной железы или несоблюдении режима лечения препаратом Дутастерид/Тамсулозин-Виста и требует тщательного изучения, даже если показатели PSA находятся в пределах нормы у мужчин, которые не лечились ингибиторами 5α-редуктазы. При интерпретации показателей PSA у больных, леченных препаратом Дутастерид/Тамсулозин-Виста, следует учитывать предыдущие показатели PSA для сравнения.
Дутастерид/Тамсулозин-Виста не влияет на использование уровня простат-специфического антигена для диагностики рака предстательной железы после установления его нового начального уровня.
Общий уровень сывороточного простат-специфического антигена возвращается к начальному уровню в течение 6 месяцев после прекращения лечения.
Соотношение же свободного простат-специфического антигена и общего его уровня остается устоявшимся даже во время лечения препаратом Дутастерид/Тамсулозин-Виста. Если для определения рака предстательной железы врач решит использовать процентный показатель свободного простат-специфического антигена у пациента, который лечится препаратом Дутастерид/Тамсулозин-Виста, никакой корректировки показателя свободного простата-специфического антигена проводить не нужно.
Перед началом курса лечения Дутастерид/Тамсулозин-Виста и периодически во время лечения пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы следует проводить пальцевое ректальное обследование, а также применять другие методы выявления рака предстательной железы.
Почечная недостаточность
Лечение больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 10 мл/мин) следует проводить с осторожностью, поскольку фармакокинетику дутастерида у таких больных не изучали.
Артериальная гипотензия
Подобно другим блокаторам α1-адренорецепторов, ортостатическая гипотензия может возникнуть у пациентов, лечившихся тамсулозином, и в редких случаях может привести к синкопе.
При первых признаках ортостатической гипотензии (головокружение, слабость) пациентов, начавших лечение препаратом Дутастерид/Тамсулозин-Виста, следует перевести в положение сидя или лежа, пока симптомы не пройдут.
Следует соблюдать осторожность при совместном применении блокаторов α-адренорецепторов, включая тамсулозин, и ингибиторов 5-фосфодиэстеразы. Блокаторы α-адренорецепторов и ингибиторы 5-фосфодиэстеразы являются вазодилататорами и могут снижать артериальное давление. Совместное применение этих двух классов лекарственных средств может потенциально вызвать симптоматическую артериальную гипотензию (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Интраоперационный синдром атонической радужки
Во время операции по поводу катаракты и глаукомы у некоторых пациентов, ранее получавших тамсулозин, был отмечен интраоперационный синдром атонической радужки (ИСАР, вариант синдрома узкого зрачка). Интраоперационный синдром атонической радужки может привести к увеличению риска глазных осложнений во время операции или после операции. Поэтому лечение препаратом Дутастерид/Тамсулозин-Виста не рекомендуется пациентам, которым запланирована операция по поводу катаракты.
Во время предоперационного обследования хирург-офтальмолог и его бригада должны выяснить, назначали ли пациенту раньше или на данный момент Дутастерид/Тамсулозин-Виста. Это позволит предположить возможное появление интраоперационного синдрома атонической радужки во время операции.
Получены единичные сообщения о положительном эффекте отмены тамсулозина за 1–2 недели до операции катаракты и глаукомы, однако преимущества и сроки прекращения лечения до операции катаракты и глаукомы не установлены.
Негерметичные капсулы
Дутастерид абсорбируется через кожу, поэтому женщины и дети должны избегать контакта с негерметичными капсулами. Если жидкость попала на кожу, ее следует немедленно смыть водой с мылом.
Ингибиторы CYP3A4 и CYP2D6
Совместимое применение тамсулозина гидрохлорида с сильными ингибиторами СYP3A4 (например, кетоконазолом) или — в меньшей степени — с сильными ингибиторами CYP2D6 (например пароксетином) может увеличивать концентрацию тамсулозина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» и другие виды). Поэтому не рекомендуется применять тамсулозин пациентам, лечащимся сильными ингибиторами СYP3A4, и рекомендуется с осторожностью применять тамсулозин пациентам, лечащимся умеренными ингибиторами СYP3A4 (например эритромицином), сильными или умеренными ингибиторами CYP2D6, CYP2D6 и комбинацией обеих пациентов.
Печеночная недостаточность
Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. Из-за активного метаболизма дутастерида и 3–5-недельного периода его полувыведения лечение дутастеридом пациентов с легкой или умеренной печеночной недостаточностью следует проводить с осторожностью (см. раздел «Способ применения и дозы», «Противопоказания», «Фармакологические свойства»).
Рак грудной железы у мужчин
Сообщалось о редких случаях рака грудной железы у мужчин во время клинических исследований и в постмаркетинговый период. При этом эпидемиологические исследования указывают на отсутствие повышения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5α-редуктазы. Врачи должны предупредить своих пациентов о необходимости немедленно сообщать о любых изменениях в ткани грудной железы, например о выделениях из соска или припухлости.
Способ применения и дозы
Взрослые (включая пациентов пожилого возраста)
Рекомендуемая доза препарата Дутастерид/Тамсулозин-Виста — 1 капсула (0,5 мг/0,4 мг) в сутки. Препарат принимать перорально через 30 минут после еды в одно и то же время. Капсулу следует глотать целиком, не открывать и не разжевывать, поскольку при контакте с содержимым капсулы возможно раздражение слизистой рта и глотки.
Дутастерид/Тамсулозин-Виста можно применять для замещения комбинированной терапии дутастеридом и тамсуллозина гидрохлоридом с целью облегчения лечения.
Замена препаратом Дутастерид/Тамсулозин-Виста дутастерида или тамсулозина гидрохлорида при монотерапии возможна, если это клинически обосновано.
Почечная недостаточность
Фармакокинетику препарата Дутастерид/Тамсулозин-Виста у пациентов с почечной недостаточностью не изучали. Изменять дозу препарата для лечения таких пациентов не нужно (см. раздел «Особенности применения» и «Фармакокинетика»).
Печеночная недостаточность
Фармакокинетику препарата Дутастерид/Тамсулозин-Виста у пациентов с печеночной недостаточностью не изучали, поэтому препарат следует применять с осторожностью при легкой и умеренной печеночной недостаточности (см. раздел «Особенности применения» и «Фармакокинетика»). Больным с тяжелой печеночной недостаточностью препарат противопоказан (см. раздел «Противопоказания»).
Дети
Применение противопоказано.
Побочные реакции
Информация об одновременном применении получена из исследования CombAT (комбинация Аводарта и тамсулозина), в котором сравнивали комбинацию дутастерида в дозе 0,5 мг и тамсулозина 0,4 мг 1 раз в сутки в течение 4 лет или монотерапию этими препаратами.
Информация о побочных реакциях каждого компонента отдельно (дутастерид и тамсулозин) также приведена ниже. Не обо всех побочных реакциях, отмечавшихся при применении каждого компонента отдельно, сообщали при применении препарата Дутастерид/Тамсулозин-Виста, и поэтому информация о побочных реакциях при применении отдельных компонентов Дутастерид/Тамсулозин-Виста также включена в данную инструкцию.
По данным 4-летнего исследования CombAT, процент побочных реакций, определенных исследователями в течение первого, второго, третьего и четвертого лет лечения, изменялся: соответственно 22%, 6%, 4% и 2% при комбинированной терапии дутастерид + тамсулозин; 15%, 6%, 3% и 2% при монотерапии дутастеридом; 13%, 5%, 2% и 2% при монотерапии тамсулозином. Высший процент побочных реакций в группе, получавшей комбинированную терапию, в течение первого года лечения обусловлен более высокими показателями репродуктивных нарушений, а именно — нарушения эякуляции, которые наблюдались в группе.
Побочные реакции, возникающие с частотой ≥1% в течение первого года применения, по данным исследовательских анализов CombAT, REDUCE, а также клинических исследований монотерапии компонентами препарата Дутастерид/Тамсулозин-Виста, приведены в таблице.
Информация о побочных реакциях тамсулозина базируется на данных, доступных на соответствующих медицинских ресурсах. Частота их возникновения может возрастать при одновременном применении дутастерида и тамсулозина.
Частота возникновения побочных реакций, выявленных в клинических исследованиях: часто (≥ 1/100 — < 1/10), редко (≥ 1/1000 — < 1/100), редко (≥ 1/10000 — < 1/1000), очень редко (< 1/10000). Побочные реакции, классифицированные по классам систем органов, представлены в порядке понижения их степени тяжести.
|Класс системы органов
|Побочные реакции
|Дутастерид + тамсулозина
|Дутастерид
|Тамсулозинc
|Со стороны нервной системы
|Обморок
|Редко
|Головокружение
|Часто
|Часто
|Головная боль
|Нечасто
|Со стороны сердца
|Сердечная недостаточность (сборное понятие1)
|Нечасто
|Нечастоd
|Усиленное сердцебиение
|Нечасто
|Со стороны сосудистой системы
|Постуральная гипотензия
|Нечасто
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Ринит
|Нечасто
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Запор
|Нечасто
|Диарея
|Нечасто
|Тошнота
|Нечасто
|Рвота
|Нечасто
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Ангионевротический отек
|Редко
|Синдром Стивенса– Джонсона
|Очень редко
|Крапивница
|Нечасто
|Сыпь
|Нечасто
|Зуд
|Нечасто
|Со стороны репродуктивной системы и грудных желез
|Приапизм
|Очень редко
|Импотенция3
|Часто
|Частоb
|Нарушение3 (снижение) либидо
|Часто
|Частоb
|Нарушение3^ эякуляции
|Часто
|Частоb
|Часто
|Заболевание грудных желез2
|Часто
|Частоb
|Общие нарушения
|Астения
|Нечасто
a Дутастерид + тамсулозин: в исследовании CombAT частота этих побочных реакций снижается с каждым годом с 1-го по 4-й.
b Из исследований монотерапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы дутастеридом.
с Основная информация по безопасности тамсулозина для стран ЕС.
d Исследование REDUCE.
1 Сборное понятие «сердечная недостаточность» включает в себя застойную сердечную недостаточность, сердечную недостаточность, недостаточность левого желудочка, острую сердечную недостаточность, кардиогенный шок, острую недостаточность левого желудочка, недостаточность правого желудочка, острую недостаточность правого желудочка, недостаточность желудочка, кардиопульмональную недостаточность, застойную кардиопатию.
2 Включая гиперестезию и увеличение грудных желез.
3 Побочные реакции, связанные с нарушением половой функции, ассоциируются с лечением дутастеридом (включая монотерапию и комбинацию с тамсулозином). Эти побочные реакции могут продолжаться после прекращения лечения. Влияние дутастерида на их длительность неизвестно.
^ Включая уменьшение объема спермы.
Данные постмаркетинговых исследований
В постмаркетинговом наблюдении побочные реакции фиксировались из спонтанных сообщений, поэтому точная частота таких реакций неизвестна.
Монотерапия дутастеридом
Со стороны иммунной системы
Частота неизвестна: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу, локализованный отек и ангионевротический отек.
Со стороны психики
Частота неизвестна: депрессия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Редко: алопеция (главным образом потеря волос на теле), гипертрихоз.
Со стороны репродуктивной системы и грудных желез
Частота неизвестна: тестикулярная боль и отек.
Монотерапия тамсулозином
По данным постмаркетингового наблюдения во время операции по поводу катаракты и глаукомы у некоторых пациентов, ранее получавших блокаторы α1-адренорецепторов, включая тамсулозин, был отмечен интраоперационный синдром атонической радужки (ИСАР, вариант синдрома узкого зрачка) (см. «Особенности применения»).
Во время послерегистрационного применения были дополнительные сообщения о случаях фибрилляции предсердий, аритмии, тахикардии, диспноэ, носовых кровотечений, нарушений зрения, в т. ч. в виде снижения его остроты, мультиформной эритемы, эксфолиативного дерматита и сухости слизистой оболочки полости рта, ассоциированных с тамсулозином.
Другие данные
В ходе клинического исследования (исследования REDUCE) у мужчин, лечившихся дутастеридом, отмечалась более высокая частота возникновения рака предстательной железы (по шкале Глисона — 8–10) по сравнению с группой плацебо (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»). Причинная связь между применением дутастерида и возникновением рака предстательной железы высокой градации по Глисону не была установлена.
По данным клинических исследований и постмаркетинговых наблюдений, были сообщения о случаях рака грудной железы у мужчин (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте. После вскрытия флакона препарат использовать в течение 90 дней.
Упаковка
Флаконы из полиэтилена высокой плотности с полипропиленовыми крышками, с системой защиты от открытия детьми и осушителем силикагелем. По 30 или по 90 капсул во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Лабораториос Леон Фарма, С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
С/Ла Валлина с/н, Полигоно Индастриал Наватеджера, Виллаквиламбре, Леон, 24008, Испания.