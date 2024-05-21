Фармакодинамика.

Антисептическое средство, являющееся комплексом йода и полимера поливинилпирролидона, эффективно при рН 2 — 7. Бактерицидное действие обусловлено свободным активным йодом, который выделяется из комплекса повидон-йода. Свободный йод оказывает быстрый бактерицидный эффект, а полимер представляет собой депо для йода, таким образом поддерживается постоянная концентрация активного йода.

Свободный йод как сильный окислитель реагирует на молекулярном уровне с нерастворимыми жирными кислотами, сульфидными (SH) и гидроксильными (ОН) группами аминокислот, входящими в состав ферментов и структурных белков микроорганизмов, инактивируя или разрушая эти белки.

Активное вещество лекарственного средства имеет широкий антимикробный спектр действия, а именно действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии, вирусы, грибы, особенно кандида (Candida), а также на некоторые простейшие микроорганизмы. Однако для полной инактивации некоторых вирусов и бактериальных спор необходим достаточно длительный период действия лекарственного средства.

Механизм действия делает невозможным возникновение первичной резистентности на лекарственное средство. Также неизвестны случаи возникновения вторичной резистентности после длительного периода его применения.

При образовании комплекса с поливинилпирролидоном йод в значительной степени теряет местнораздражающее действие, присущее спиртовым растворам йода, и поэтому хорошо переносится кожей, слизистыми оболочками и пораженными поверхностями.

Фармакокинетика.

После применения повидон-йода возможна некоторая его абсорбция, зависящая от места, количества и продолжительности применения лекарственного средства.

При нанесении на неповрежденную кожу всасывается очень небольшое количество йода. Увеличение абсорбции возможно после длительного применения на слизистых оболочках, больших раневых поверхностях и ожогах, особенно после промывания полостей тела.

Всасывание и почечная экскреция повидон-йода зависят от его молекулярной массы.

Молекулярная масса 35000 — 50000 удерживается, прежде всего, ретикулогистиоцитарной системой. Однако отсутствуют сообщения о депонировании (накоплении) йода или других изменениях в организме при местном применении повидона-йода, по сравнению с внутривенным или подкожным применением лекарственных средств, содержащих повидон.

У людей со здоровой щитовидной железой более высокое содержание йода не влечет клинически значимых изменений в состоянии щитовидной железы.

При нормальных процессах обмена йода избыточный йод удаляется почками.