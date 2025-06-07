Комплексного действия (мультифункциональные)

Зубная паста с детокс-эффектом (Detox toothpaste)

ЗУБНАЯ ПАСТА С ДЕТОКС-ЭФФЕКТОМ тм "DAS EXPERTEN" DETOX 70 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 83,00 грн
в 16 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Das Experten Corporation
Форма выпуска
Detox
Условия продажи
Без рецепта
Объем
70 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-3/48372 от 06.12.2018