Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАлко велл (Alco well) Алко велл (Alco well) (397089) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 150,00 грн Без рецепта 10 шт, 370 мг от 150,00 грн В наличии в 157 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармис ЛТД Форма выпуска Капсулы Дозировка 370 мг Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма