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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАлко велл (Alco well)

Алко велл (Alco well) (397089) - инструкция по применению Диетические добавки

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Алко велл (Alco well)
Цена в городе Киев
от 150,00 грн
Без рецепта
10 шт, 370 мг от 150,00 грн
В наличии в 157 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
370 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма