Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовВиковит (Vikovit) Виковит (Vikovit) (397082) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 200,00 грн Без рецепта 30 шт от 200,00 грн В наличии в 3 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виком-Трейд Форма выпуска Таблетки жевательные Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов