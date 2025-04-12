первые признаки улучшения состояния отмечают через 1 нед после начала лечения. При замене Хомвиотензином блокаторов β-адренорецепторов, антагонистов ионов кальция, ингибиторов АПФ или других гипотензивных препаратов последние принимают в течение 1-й недели в половинной дозе вместе с Хомвиотензином, на 2-й неделе — ¼ начальной дозы, на третьей — ¼ начальной дозы через день, после чего их можно отменить, но при условии стойкой нормализации АД, и продолжить прием одного только Хомвиотензина, или комбинировать его с минимальной дозой аллопатического средства. Безопасность применения препарата у детей с 10-летнего возраста доказана клиническими исследованиями.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью не изучено.

В рекомендованных дозах не влияет на скорость психомоторных реакций при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами.

Не снижает половую потенцию у мужчин.