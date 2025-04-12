Хомвиотензин (Homviotensin)
Хомвиотензин инструкция по применению
Состав
Reserpinum D3 - 32 мг
Rauwolfia D3 - 32 мг
Viscum album D2 - 32 мг
Crataegus D2 - 64 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Комплексный гомеопатический препарат с гипотензивным действием. Нормализует внутрисердечную гемодинамику, сократимость миокарда, тонус артерий, функцию почек, мягко снижает АД и стабилизирует его. Механизм гипотензивного действия обусловлен влиянием на сосудодвигательный центр в продолговатом мозгу, снижением сердечного выброса, ОПСС, концентрации биогенных аминов (катехоламина, допамина) в ЦНС, спазмолитическим эффектом.
Повышает диурез и выделение азотистых веществ, обладает антиаритмическим, антиатеросклеротическим, мембраностабилизирующим эффектами. Оказывает мягкое седативное действие (уменьшает ощущение тревоги, страха, депрессии, эмоциональное напряжение) за счет влияния на ЦНС.
Показания Хомвиотензин
АГ, нейроциркуляторная дистония, ИБС (в составе комплексной терапии).
Применение Хомвиотензин
рекомендации по дозированию препарата у взрослых приведены в таблице:
|АД до начала лечения, мм рт. ст.
|Количество таблеток на прием
|Утром
|Днем
|Вечером
|От 190/100 до 200/115 (в составе комбинированной терапии)
|2
|2
|2
|От 180/95 до 190/100 (в составе комбинированной терапии)
|2
|1
|2
|От 160/90 до 180/90
|2
|1
|1
|От 145/85 до 160/85
|1
|0
|1
Принимают за 30 мин до или после еды, таблетку держат во рту до полного растворения. Курс лечения — не менее 4–6 нед. После стойкой нормализации показателей АД препарат следует принимать в поддерживающей дозе, которую определяют индивидуально. Начальная доза для детей в возрасте начиная с 10 лет составляет половину рекомендованной для взрослых, а в дальнейшем определяется индивидуально. При первых признаках начинающегося гипертензивного криза следует рассасывать каждый час по 1 таблетке Хомвиотензина, но не более 12 таблеток в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; детям в возрасте до 10 лет.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции.
Особые указания
первые признаки улучшения состояния отмечают через 1 нед после начала лечения. При замене Хомвиотензином блокаторов β-адренорецепторов, антагонистов ионов кальция, ингибиторов АПФ или других гипотензивных препаратов последние принимают в течение 1-й недели в половинной дозе вместе с Хомвиотензином, на 2-й неделе — ¼ начальной дозы, на третьей — ¼ начальной дозы через день, после чего их можно отменить, но при условии стойкой нормализации АД, и продолжить прием одного только Хомвиотензина, или комбинировать его с минимальной дозой аллопатического средства. Безопасность применения препарата у детей с 10-летнего возраста доказана клиническими исследованиями.
Применение препарата в период беременности и кормления грудью не изучено.
В рекомендованных дозах не влияет на скорость психомоторных реакций при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами.
Не снижает половую потенцию у мужчин.
Взаимодействия
случаи несовместимости не описаны.
Комбинированный прием Хомвиотензина с Хомвио-Нервином или с Хомвиокорином-N усиливает гипотензивный эффект и улучшает качество жизни.
Курение, употребление алкоголя и тонизирующих напитков (чай, кофе) ослабляет эффект гомеопатических средств.
Передозировка
при приеме большого количества препарата (>12 таблеток в сутки) возможно появление боли в животе, рвоты, диареи.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.