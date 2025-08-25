Мягкие

Зубная щетка Орал би кидс

ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS" Toy Story для детей (3-5) экстра мягкая №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 49,60 грн
в 122 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Проктер энд Гембл Трейдинг Украина
Форма выпуска
Toy story
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства