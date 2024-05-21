S-аденозил-L-метионин — вещество природного происхождения, содержится во всех клетках организма и участвует в более 200 метаболических процессах. S-аденозил-L-метионин проникает через ГЭБ и участвует в синтезе нейромедиаторов ЦНС (в частности серотонина, катехоламинов, мелатонина, гистамина).

L-метилфолат — биологически активная форма фолиевой кислоты (витамин B 9 ), которая является важным питательным веществом. По данным ряда исследований, при депрессии наблюдается снижение уровня фолата в сыворотке крови. L-метилфолат не требует дополнительных преобразований в организме и является единственной формой фолиевой кислоты, которая проникает через ГЭБ. Метилфолат играет важную роль в синтезе основных нейромедиаторов ЦНС, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот.

Метилкобаламин — одна из активных форм витамина B 12 . Витамин B 12 участвует в делении клеток и кроветворении и имеет решающее значение для нормального функционирования нервной ткани. Низкий уровень витамина B 12 отмечают у лиц с депрессивным синдромом. По сравнению с другими формами витамина B 12 , метилкобаламин лучше транспортируется в органеллы нейронов. Его обмен тесно связан с фолатом и S-аденозил-L-метионином. Метилкобаламин играет важную роль в метаболизме нейромедиаторов, отвечает за регенерацию и образование миелиновых оболочек, которые защищают нервное волокно и обеспечивают правильную и эффективную передачу нервного импульса.