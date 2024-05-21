ДЕПРИЛИУМ® (DEPRILIUM®) (392894) - инструкция по применению Диетические добавки
ДЕПРИЛИУМ инструкция по применению
Характеристика
S-аденозил-L-метионин — вещество природного происхождения, содержится во всех клетках организма и участвует в более 200 метаболических процессах. S-аденозил-L-метионин проникает через ГЭБ и участвует в синтезе нейромедиаторов ЦНС (в частности серотонина, катехоламинов, мелатонина, гистамина).
L-метилфолат — биологически активная форма фолиевой кислоты (витамин B9), которая является важным питательным веществом. По данным ряда исследований, при депрессии наблюдается снижение уровня фолата в сыворотке крови. L-метилфолат не требует дополнительных преобразований в организме и является единственной формой фолиевой кислоты, которая проникает через ГЭБ. Метилфолат играет важную роль в синтезе основных нейромедиаторов ЦНС, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот.
Метилкобаламин — одна из активных форм витамина B12. Витамин B12 участвует в делении клеток и кроветворении и имеет решающее значение для нормального функционирования нервной ткани. Низкий уровень витамина B12 отмечают у лиц с депрессивным синдромом. По сравнению с другими формами витамина B12, метилкобаламин лучше транспортируется в органеллы нейронов. Его обмен тесно связан с фолатом и S-аденозил-L-метионином. Метилкобаламин играет важную роль в метаболизме нейромедиаторов, отвечает за регенерацию и образование миелиновых оболочек, которые защищают нервное волокно и обеспечивают правильную и эффективную передачу нервного импульса.
Рекомендации по употреблению
Деприлиум® рекомендован как дополнительный источник аминокислот и витаминов для нормализации функционирования нервной системы при подавленном психоэмоциональном состоянии, апатии, сниженной концентрации внимания и работоспособности, связанных с нарушением обмена центральных нейромедиаторов (серотонина, норадреналина и т.д.). Деприлиум® обладает нейропротекторными свойствами, способствует улучшению настроения и самочувствия, повышает когнитивные функции и работоспособность. Деприлиум® компенсирует дефицит фолиевой кислоты и витамина В12 в организме, что способствует нормализации психоэмоционального состояния.
Употреблять взрослым по 1–2 капсулы в сутки за 30 мин до или через 1 ч после еды (но не позднее 16:00), запивая достаточным количеством питьевой воды.
Рекомендуемый курс употребления: 1–3 мес. При необходимости курс употребления может быть скорректирован врачом.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
период беременности, кормления грудью, детский возраст, индивидуальная непереносимость компонентов, биполярные расстройства, злокачественные новообразования, заболевания системы крови.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С.