АЦЕРОЛА - C 250 С БИОФЛАВОНОИДАМИ (ACEROLA - C 250 WITH BIOFLAVONOIDES) (392886) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Нутримед, ООО
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
570 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
В справочнике «Компендиум» 2019 года по препарату АЦЕРОЛА — C 250 С БИОФЛАВОНОИДАМИ (ACEROLA — C 250 WITH BIOFLAVONOIDES) была представлена следующая информация
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Ацерола-С 250 с биофлавоноидами рекомендуется употреблять как дополнительный источник натурального витамина С и цитрусовых биофлавоноидов при повышенной потребности или дефиците этих нутриентов. Ацерола-С 250 с биофлавоноидами способствует нормализации функционального состояния иммунной системы, в том числе в период ОРВИ.
Ацерола-С 250 с биофлавоноидами:
• обладает антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами;
• способствует повышению сопротивляемости иммунной системы;
• способствует синтезу коллагена и укреплению стенок сосудов;
• способствует быстрому заживлению ран;
• обладает антиагрегантными свойствами;
• укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Ацерола (Malpighia emarginata) — также известная как барбадосская вишня, является одним из богатейших природных источников аскорбиновой кислоты в мире. Плоды ацеролы содержат витамина С в 50–100 раз больше, чем апельсины или лимоны. Доказано, что витамин С ацеролы усваивается человеком лучше, чем синтетическая аскорбиновая кислота. Плоды ацеролы также содержат много фитонутриентов, таких как фенольные соединения каротиноидов, антоцианы и флавоноиды, которые обладают выраженными антиоксидантными свойствами и являются синергистами аскорбиновой кислоты. Также доказано противомикробное, гипогликемическое и гепатопротекторное действие ацеролы.
Витамин С (Vitamine C), или аскорбиновая кислота, относится к группе водорастворимых витаминов. Поскольку витамин С не синтезируется самостоятельно, очень важно обеспечить его постоянное поступление в организм. Уровень витамина С в крови является маркером здоровья. Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-восстановительных реакциях, регуляции углеводного и белкового обмена и синтезе многих гормонов. Витамин С повышает неспецифическую резистентность организма и нормализует работу иммунной системы. Употребление аскорбиновой кислоты сокращает продолжительность течения ОРВИ. Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для поддержки функций кожи, сосудов, десен, хрящей и зубов и ускоряет заживление ран.
Цитрусовые биофлавоноиды являются естественным дополнением к витамину С и содержатся в основном в кожуре грейпфрутов, лимонов и апельсинов. Основная задача биофлавоноидов — минимизировать действие свободных радикалов, разрушающих клетки и провоцирующих сбой в функционировании всего организма. Цитрусовые биофлавоноиды оказывают антиоксидантное, тонизирующее и восстановительное действие. Употребляются при общем состоянии усталости, уменьшении массы тела, инфекционных и вирусных заболеваниях, укрепляют сосудистую систему и способствуют укреплению иммунитета. Цитрусовые биофлавоноиды способствуют лучшему усвоению витамина С и повышают его биодоступность.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ:
Ацерола-С 250 с биофлавоноидами рекомендована как дополнительный источник натурального витамина С и биофлавоноидов цитрусовых для нормализации функционального состояния иммунной системы и восстановления тонуса и жизненных сил организма, в том числе в период ОРВИ. Ацерола-С 250 с биофлавоноидами обладает антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами, способствует повышению сопротивляемости иммунной системы, синтеза коллагена и укреплению стенок сосудов, уменьшению развития кровоточивости десен и появления кровоподтеков. Ацерола-С 250 с биофлавоноидами является природным источником натурального витамина С, который быстро и легко усваивается организмом и не может вызывать передозировку.
Способ употребления: употреблять взрослым по 1–2 капсулы 2 раза в сутки после еды, запивая достаточным количеством воды.
Рекомендуемый курс употребления: 1–3 мес. При необходимости курс употребления может быть скорректирован врачом.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться у врача.
Предостережения: не превышать рекомендованную суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
индивидуальная непереносимость компонентов, детский возраст, период беременности, кормления грудью, тяжелые заболевания почек, тромбозы.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре 4–25 °С.