Гепар Комп. Хеель (Hepar Comp. Heel) (39227) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепар Комп. Хеель инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат Гепар композитум — комплексный гомеопатический препарат, оказывающий на печень гепатопротекторное (мембраностабилизирующее), антиоксидантное, желчегонное, дезинтоксикационное, регенерирующее, метаболическое, венотонизирующее действие.
Благодаря своей способности нормализовать работу паренхимы печени Гепар композитум включается в схемы патогенетической терапии пациентов любых возрастных групп с хроническими вялотекущими заболеваниями практически всех органов и систем.
Показания Гепар Комп. Хеель
острые и хронические заболевания гепатобилиарной системы (вирусные и токсические гепатиты, жировой гепатоз, холангит, холецистит, цирроз печени и др.);
нарушение детоксикационной функции печени при хронических заболеваниях внутренних органов;
расстройства пищеварения (непереносимость жиров, белков, гастрокардиальный синдром, диарея, тенезмы, колики и др.);
заболевания органов ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, атония кишечника);
нарушения жирового и углеводного обмена (гипергликемия, гиперхолестеринемия);
АГ, стенокардия;
застойные явления в системе воротной вены и вен малого таза, геморрой;
острые и хронические заболевания кожи (себорея, экзема, угри, пиодермия, нейродермит, дерматит, дерматоз, токсические экзантемы);
невротические расстройства, патологические изменения поведения и настроения.
Применение Гепар Комп. Хеель
взрослым: обычно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю в/м, в/в, п/к в точки акупунктуры (гомеосиниатрия), сегментарно (п/к вдоль края правой реберной дуги); детям: грудным и в возрасте до 2 лет — от 1/6 до 1/4 содержимого ампулы; от 2 до 6 лет — от 1/3 до 1/2 содержимого ампулы; с 6 лет — по 1 ампуле 1–3 раза в неделю.
Противопоказания
отсутствуют.
Побочные эффекты
отсутствуют.
Особые указания
врач может изменять продолжительность курса терапии и способ применения препарата (перорально, в акупунктурные точки).
Взаимодействия
совместим с другими лекарственными средствами.
Применение Гепара композитум эффективно при терапии последствий применения любых лекарственных препаратов, в первую очередь препаратов, обладающих гепатотоксичностью. В таких случаях Гепар композитум применяют в сочетании с препаратами Хепель, Нукс вомика-Гомаккорд, Убихинон композитум, Коэнзим композитум.
В гастроэнтерологии Гепар композитум применяют при терапии практически всех заболеваний печени (алкогольный стеатоз печени, хронический персистирующий гепатит С, хронический неспецифический гепатит, диабетический жировой гепатоз, портальный цирроз и др). При этом его сочетают с препаратами Хепель, Траумель С, Лимфомиозот, Галиум-Хеель. При заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта (гастрит, гастродуоденит, реактивный панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, диспепсия) Гепар композитум, кроме препаратов Хепель, Траумель С, Лимфомиозот, Галиум-Хеель, используют вместе с препаратами Мукоза композитум, Момордика композитум.
В эндокринологии Гепар композитум применяют в составе комплексной терапии инсулинзависимого сахарного диабета (совместно с препаратами Лимфомиозот Н, Плацента композитум, Момордика композитум), в частности у детей. Благодаря мембраностабилизирующему и антиоксидантному действию Гепар композитум удается сдерживать процессы перекисного окисления липидов, нарушения структуры и проницаемости мембран гепатоцитов и эритроцитов, сдерживать развитие дегенеративных процессов в паренхиме поджелудочной железы и других паренхиматозных органов.
В неврологии при терапии энцефалопатий токсического генеза Гепар композитум используют дополнительно к базисной терапии совместно с препаратами Церебрум композитум Н, Коэнзим композитум, Убихинон композитум. Целесообразно применение Гепара композитум и при комплексном лечении синдрома хронической усталости (как дренажное и дезинтоксикационное средство).
В офтальмологии при терапии различных форм ретинодистрофий Гепар композитум применяют совместно с препаратами Траумель С, Лимфомиозот Н, Церебрум композитум Н и Убихинон композитум.
В кардиологии Гепар композитум входит в состав комплексной терапии метаболического синдрома, синдрома портальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности.
Передозировка
не отмечалась.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.