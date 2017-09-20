совместим с другими лекарственными средствами.

Применение Гепара композитум эффективно при терапии последствий применения любых лекарственных препаратов, в первую очередь препаратов, обладающих гепатотоксичностью. В таких случаях Гепар композитум применяют в сочетании с препаратами Хепель, Нукс вомика-Гомаккорд, Убихинон композитум, Коэнзим композитум.

В гастроэнтерологии Гепар композитум применяют при терапии практически всех заболеваний печени (алкогольный стеатоз печени, хронический персистирующий гепатит С, хронический неспецифический гепатит, диабетический жировой гепатоз, портальный цирроз и др). При этом его сочетают с препаратами Хепель, Траумель С, Лимфомиозот, Галиум-Хеель. При заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта (гастрит, гастродуоденит, реактивный панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, диспепсия) Гепар композитум, кроме препаратов Хепель, Траумель С, Лимфомиозот, Галиум-Хеель, используют вместе с препаратами Мукоза композитум, Момордика композитум.

В эндокринологии Гепар композитум применяют в составе комплексной терапии инсулинзависимого сахарного диабета (совместно с препаратами Лимфомиозот Н, Плацента композитум, Момордика композитум), в частности у детей. Благодаря мембраностабилизирующему и антиоксидантному действию Гепар композитум удается сдерживать процессы перекисного окисления липидов, нарушения структуры и проницаемости мембран гепатоцитов и эритроцитов, сдерживать развитие дегенеративных процессов в паренхиме поджелудочной железы и других паренхиматозных органов.

В неврологии при терапии энцефалопатий токсического генеза Гепар композитум используют дополнительно к базисной терапии совместно с препаратами Церебрум композитум Н, Коэнзим композитум, Убихинон композитум. Целесообразно применение Гепара композитум и при комплексном лечении синдрома хронической усталости (как дренажное и дезинтоксикационное средство).

В офтальмологии при терапии различных форм ретинодистрофий Гепар композитум применяют совместно с препаратами Траумель С, Лимфомиозот Н, Церебрум композитум Н и Убихинон композитум.

В кардиологии Гепар композитум входит в состав комплексной терапии метаболического синдрома, синдрома портальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности.