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Базука плющ (Bazooka ivy) (390696) - инструкция по применению Диетические добавки

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Базука плющ (Bazooka ivy)
Цена в городе Киев
от 144,12 грн
Без рецепта
1 шт от 144,12 грн
В наличии в 819 аптеках
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Форма выпуска
Эликсир
Объем
120 мл
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания