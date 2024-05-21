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Базука интенс (Bazooka intense) (390301) - инструкция по применению Диетические добавки

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Базука интенс (Bazooka intense)
Цена в городе Киев
от 169,20 грн
Без рецепта
1 шт от 169,20 грн
В наличии в 842 аптеках
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Форма выпуска
Эликсир
Объем
120 мл
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания