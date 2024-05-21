Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияАнги септ иммун (Angi sept immun) Анги септ иммун (Angi sept immun) (388138) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 68,87 грн Без рецепта 6 шт от 68,87 грн В наличии в 103 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Naturwaren Форма выпуска Леденцы Количество штук в упаковке 6 шт. Диетические добавки 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания