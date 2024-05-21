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Анги септ иммун (Angi sept immun) (388138) - инструкция по применению Диетические добавки

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Анги септ иммун (Angi sept immun)
Цена в городе Киев
от 68,87 грн
Без рецепта
6 шт от 68,87 грн
В наличии в 103 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Леденцы
Количество штук в упаковке
6 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания