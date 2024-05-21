Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, поддерживающие процессы в костной тканиВертебра (Vertebra) Вертебра (Vertebra) (387757) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 558,73 грн Без рецепта 30 шт от 558,73 грн В наличии в 241 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Delta Medical Promotions AG Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 11.3. Диетические добавки, поддерживающие процессы в костной ткани