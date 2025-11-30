Дутамин (Dutamin) (387408) - инструкция по применению ATC-классификация
Дутамин инструкция по применению
Состав
действующие вещества: дутастерид, тамсулозина гидрохлорид;
1 капсула содержит дутастерида 0,5 мг и тамсулозина гидрохлорида 0,4 мг;
вспомогательные вещества: глицерол монокаприлокапрат, бутилгидрокситолуол (Е 321), желатин, глицерин, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), триглицериды средней цепи, лецитин; целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, метакрилатного сополимера дисперсия, метакрилатный сополимер (тип А), натрия гидроксид, триацетин, тальк;
оболочка твердой капсулы: гипромеллоза, калия хлорид, каррагинан, титана диоксид (Е 171), оранжево-желтый S (Е 110), железа оксид красный.
Лекарственная форма
Капсулы жесткие.
Основные физико-химические свойства: жесткая капсула удлиненной формы с корпусом коричневого цвета и крышечкой оранжевого цвета.
Каждая твердая капсула содержит пеллеты гидрохлорида тамсулозина с модифицированным высвобождением и одну мягкую желатиновую капсулу с дутастеридом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Антагонист α1-адренорецепторов. Код ATС G04C А52.
Фармакологические свойства
Дутамин является комбинацией двух лекарственных средств: дутастерида, двойного ингибитора 5α-редуктазы (5 АРИ), и тамсулозина гидрохлорида, антагониста адренорецепторов α1а и α1d. Эти лекарственные средства оказывают взаимодополняющий механизмом действия, благодаря которому происходит быстрое облегчение процесса мочеотделения, снижается риск острой задержки мочи (ОЗМ) и уменьшается вероятность необходимости проведения хирургического вмешательства по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Не ожидается, что фармакодинамические эффекты фиксированной дозированной комбинации дутастерида и тамсулозина будут отличаться от полученных при одновременном применении дутастерида и тамсулозина в качестве отдельных компонентов.
Дутастерид
Дутастерид ингибирует активность как I, так и II типа изоферментов 5-α-редуктазы, отвечающих за превращение тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ). ДГТ является андрогеном, который в первую очередь отвечает за рост предстательной железы и развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Тамсулозин
Тамсулозин ингибирует активность адренорецепторов α1а и α1d в стромальных гладких мышцах предстательной железы и шейке мочевого пузыря. Около 75% рецепторов α1 в предстательной железе являются рецепторами подтипа α1а.
Тамсулозин повышает максимальную скорость тока мочи за счет снижения тонуса гладких мышц уретры и предстательной железы, что устраняет обструкцию. Препарат также снижает выраженность симптомов раздражения и обструкции, в развитии которых важную роль играет недержание мочи и сокращение гладких мышц нижних отделов мочевыводящих путей. Такой эффект достигается при длительной терапии. Необходимость оперативного вмешательства или катетеризации значительно снижается.
Антагонисты α1-адренорецепторов могут уменьшать артериальное давление путем снижения общего периферического сопротивления. При исследовании влияния тамсулозина не наблюдалось клинически значимого снижения артериального давления.
Фармакокинетика.
Между введением комбинации дутастерид+тамсулозин и одновременным введением доз дутастерида и тамсулозина в капсулах отдельно была продемонстрирована биоэквивалентность.
Исследование биоэквивалентности однократных доз было проведено как натощак, так и после еды. По сравнению с состоянием натощак при применении после приема пищи наблюдалось 30% снижение Cmax (максимальной концентрации) тамсулозина в составе комбинации дутастерид+тамсулозин. Пища не влияла на AUC (площадь под фармакокинетической кривой) тамсулозина.
Всасывание
Дутастерид. После перорального введения разовой дозы 0,5 мг дутастерида время до достижения его пиковой концентрации в плазме крови составляло 1–3 часа. Абсолютная биодоступность составила около 60%. Прием пищи не влиял на биодоступность дутастерида.
Тамсулозин. Тамсулозин всасывается из кишечника и является почти полностью биодоступным. Как скорость, так и степень всасывания тамсулозина снижаются, если принимать его в течение 30 минут после еды. Равномерность поглощения обеспечивается приемом Дутамина в одно и то же время суток после приема однотипной пищи. Концентрация тамсулозина в плазме крови пропорциональна дозе.
После приема разовой дозы тамсулозина после еды пиковая концентрация в плазме крови достигается через 6 часов. Равновесная концентрация достигается на 5-й день применения. Средняя равновесная концентрация (Cmax) у пациентов приблизительно на 2/3 выше концентрации после однократного применения тамсулозина. Хотя это явление наблюдалось у пациентов пожилого возраста, того же результата можно ожидать и у младших пациентов.
Распределение
Дутастерид. Дутастерид обладает большим объемом распределения (300–500 л) и высокой связываемостью с белками плазмы (>99,5%). После ежедневного введения доз концентрация дутастерида в плазме крови достигает 65% равновесной концентрации через 1 месяц и около 90% через 3 месяца.
Равновесная концентрация в плазме крови (Css), которая составляет около 40 нг/мл, достигается через 6 месяцев введения дозы 0,5 мг/сут. Среднее значение поступления дутастерида из плазмы крови в семенную жидкость составляет 11,5%.
Тамсулозин. У мужчин тамсулозин связывается с белками плазмы крови примерно на 99%. Объем распределения небольшой (около 0,21/кг).
Метаболизм
Дутастерид. Дутастерид активно метаболизируется in vivo. В условиях in vitro дутастерид метаболизируется цитохромом P450 3A4 и 3A5, образуя три моногидроксилированных метаболита и один дигидроксилированный метаболит.
После перорального введения дутастерида в дозе 0,5 мг/сут до достижения равновесной концентрации 1,0–15,4% (среднее значение — 5,4%) введенной дозы дутастерида выделяется в кал в неизмененном виде. Остальные выделяются в кал в виде четырех основных метаболитов, содержащих 39%, 21%, 7% и 7% каждого из веществ, связанных с лекарственным средством, и 6 второстепенных метаболитов (менее 5% каждый). В моче человека обнаружены лишь незначительные количества неизмененного дутастерида (менее 0,1% дозы).
Тамсулозин. Энантиомерная биоконверсия из тамсулозина гидрохлорида [R(-) изомер] в S(+) изомер у человека не происходит. Тамсулозина гидрохлорид активно метаболизируется ферментами цитохрома P450 в печени и менее 10% дозы выделяется в мочу в неизмененном виде. Но фармакокинетический профиль метаболитов у человека не установлен. Результаты исследований in vitro указывают на то, что в метаболизм тамсулозина вовлекаются ферменты CYP3A4 и CYP2D6, а также незначительно участие других изоферментов CYP.
Угнетение активности ферментов, участвующих в печеночном метаболизме, может привести к усиленному действию тамсулозина. Перед выводом с мочой метаболиты тамсулозина гидрохлорида подвергаются широкому связыванию с глюкуронидом или сульфатом.
Выведение
Дутастерид. Выведение дутастерида зависит от дозы, и этот процесс следует описывать как происходящий двумя параллельными путями: один является насыщаемым при клинически значимых концентрациях, а второй — ненасыщаемым. При низких концентрациях в плазме крови менее 3 нг/мл дутастерид быстро выводится как зависимым от концентрации, так и независимым от концентрации путем. При применении однократных доз 5 мг или меньших доз выявлены признаки быстрого клиренса и установлен период полувыведения, который длится 3 — 9 дней.
При терапевтических концентрациях после повторного введения дозы 0,5 мг/сут доминирует более медленный, линейный путь выведения, а период полувыведения составляет около 3–5 недель.
Тамсулозин. Тамсулозин и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой, где около 9% дозы присутствуют в виде неизмененного активного вещества.
После внутривенного или перорального введения в лекарственной форме с немедленным высвобождением период полувыведения тамсулозина, содержащегося в плазме крови, колеблется в диапазоне 5 — 7 часов. Из-за фармакокинетики, регулируемой скоростью поглощения, в случае с тамсулозином в капсулах с модифицированным высвобождением, период полувыведения тамсулозина, принятого после еды, составляет около 10 часов, а в равновесной концентрации у пациентов — около 13 часов.
Пациенты пожилого возраста
Дутастерид. Фармакокинетика дутастерида оценивалась у 36 здоровых мужчин в возрасте 24 — 87 лет после введения однократной дозы 5 мг. Значительной зависимости влияния дутастерида от возраста пациента не наблюдалось, но период полувыведения был короче у мужчин в возрасте младше 50 лет. Статистических различий в периоде полувыведения не было при сравнении группы пациентов в возрасте 50–69 лет с группой пациентов в возрасте старше 70 лет.
Тамсулозин. Перекрестное сравнительное исследование общего влияния тамсулозина гидрохлорида (AUC (площади под фармакокинетической кривой)) и периода полувыведения указывает на то, что фармакокинетическое действие тамсулозина гидрохлорида может быть несколько продолжительнее у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами. Собственный клиренс не зависит от связывания тамсулозина гидрохлорида с α1-кислым гликопротеином, но снижается с возрастом пациента, в результате чего общее действие является на 40% более сильным (AUC) у пациентов в возрасте 55 — 75 лет по сравнению с действием у пациентов возрастом 20 –32 года.
Почечная недостаточность
Дутастерид. Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. Но в моче человека оказывается менее 0,1% дозы дутастерида 0,5 мг в равновесной концентрации, поэтому клинически значимого повышения концентрации дутастерида в плазме крови у пациентов с почечной недостаточностью не следует ожидать (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Тамсулозин. Фармакокинетика тамсулозина гидрохлорида сравнивалась у 6 пациентов с почечной недостаточностью от слабой до умеренной (30 ≤ CLcr< 70 мл/мин/1,73 м2) степени или от умеренной до тяжелой (10 ≤ CLcr < 30 мл/мин/l,73 м2) степени и у 6 исследуемых с нормальным клиренсом креатинина (CLcr < 90 мл/мин/1,73 м2). В то время как в общей концентрации тамсулозина гидрохлорида в плазме крови наблюдалось изменение в результате переменного связывания с α1-кислым гликопротеином, концентрация несвязанного (активного) тамсулозина гидрохлорида, а также собственный клиренс креатинина оставались относительно стабильными. Поэтому пациентам с почечной недостаточностью не требуется коррекции дозы тамсулозина гидрохлорида в капсулах. Однако применение пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности (CLcr < 10 мл/мин/1,73 м2) не было исследовано.
Печеночная недостаточность
Дутастерид. Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось (см. раздел «Противопоказания»). Поскольку дутастерид выводится преимущественно путем метаболизма, ожидается, что уровни дутастерида в плазме крови у этих пациентов будут повышены, а период полувыведения — более длительным (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Особенности применения»).
Тамсулозин. Фармакокинетику тамсулозина гидрохлорида сравнивали у 8 пациентов с умеренным нарушением функции печени (классификация по Чайлду-Пью: степени A и B) и у 8 исследуемых с нормальной функцией печени. В то время как изменение в общей концентрации тамсулозина гидрохлорида в плазме крови наблюдалось в результате переменного связывания с α1-кислым гликопротеином, концентрация несвязанного (активного) тамсулозина гидрохлорида не претерпевала значительных изменений, отмечалась только умеренное (32%) изменение собственного несвязанного тамсулозина гидрохлорида. Поэтому пациенты с умеренным нарушением функции печени не нуждаются в коррекции дозы тамсулозина гидрохлорида. Действие тамсулозина гидрохлорида не изучалось у пациентов с тяжелым нарушением функции печени.
Показания
Лечение умеренных и тяжелых симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Уменьшение риска возникновения острой задержки мочи и необходимости хирургического вмешательства у пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Противопоказания
Препарат не применять для лечения женщин и детей (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Препарат противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к дутастериду, другим ингибиторам 5a-редуктазы, тамсулозину (включая тамсулозининдуцированный ангионевротический отек), другим компонентам препарата или сое и арахису.
Препарат противопоказан больным, имеющим в анамнезе ортостатическую артериальную гипотензию.
Препарат противопоказан больным с тяжелой печеночной недостаточностью.
Особенности применения
Комбинированную терапию назначают после тщательного анализа соотношения польза/риск в связи с потенциальным увеличением риска побочных реакций (включая сердечную недостаточность) и изучение вариантов альтернативного лечения, включая монотерапию.
Побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы
По данным клинических исследований, частота возникновения сердечной недостаточности (комбинированный срок для всех сообщений, главным образом сердечной недостаточности и застойной сердечной недостаточности) была выше у лиц, лечившихся комбинацией дутастерида с α-блокатором, главным образом тамсулозином, по сравнению с нелечившимися лицами. такой комбинацией. Частота сердечной недостаточности была низкой (≤ 1%) и вариабельной в этих исследованиях. Диспропорции в частоте возникновения сердечно-сосудистых побочных явлений отсутствуют ни в одном из исследований. Причинной взаимосвязи между применением дутастерида (отдельно или в комбинации с α-блокаторами) и возникновением сердечной недостаточности не было установлено (см. раздел «Фармакологические свойства»)
При оценке риска развития побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы при применении дутастерида (по сравнению с контрольной группой) не было установлено устойчивого статистически значимого увеличения риска сердечной недостаточности (RR 1,05; 95% ДИ 0,71, 1,57), острого инфаркта миокарда (RR 1,00; 95% ДИ 0,77, 1,30) или инсульта (RR 1,20; 95% ДИ 0,88, 1,64).
Рак предстательной железы и опухоли высокой степени градации по Глисону (низко-дифференцированные)
Клинические исследования с участием > 8000 мужчин в возрасте 50 — 75 лет с предыдущей отрицательной биопсией раком предстательной железы и фоновым уровнем PSA между 2,5 нг/мл и 10,0 нг/мл (исследование REDUCE) у 1517 мужчин было диагностировано рак предстательной железы. Отмечалась более высокая частота возникновения рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона в группе дутастерида (n=29, 0,9%) по сравнению с группой плацебо (n=19, 0,6%). Причинной взаимосвязи между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы установлено не было. Клиническая значимость цифрового дисбаланса не установлена.
Мужчины, применяющие Дутамин, должны регулярно проходить обследование по определению риска развития рака предстательной железы, включая тест на простат-специфический антиген.
В дополнительном последовательном наблюдении пациентов при применении дутастерида в качестве химической профилактики (исследование REDUCE) была установлена низкая частота новых случаев рака предстательной железы (группа дутастерида [n=14, 1,2%]) и группа плацебо [n=7, 0,7%]) с отсутствием новых идентифицированных случаев рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона.
Длительное последовательное (до 18 лет) наблюдение пациентов по клиническому исследованию с применением другого ингибитора 5α-редуктазы (финастерида) в качестве химической профилактики не показало статистически значимой разницы между группами финастерида и плацебо в показателях общей выживаемости (HR1,02; 95% ДИ 97–1,08) или выживаемость после диагностирования рака предстательной железы (HR1,01; 95% ДИ 0,85–1,20).
Воздействие на простат-специфический антиген (PSA)
Концентрация простат-специфического антигена предстательной железы (PSA) является важным компонентом процесса скрининга для выявления рака предстательной железы. Дутастерид способен снижать уровень сывороточного простат-специфического антигена у пациентов примерно на 50% через 6 месяцев лечения.
Пациенты, принимающие Дутамин, должны иметь новый начальный уровень PSA, установленный через 6 мес после лечения этим препаратом. В дальнейшем этот уровень рекомендуется регулярно проверять. Любое подтвержденное увеличение уровня PSA от самого низкого уровня во время применения Дутамина может свидетельствовать о наличии рака предстательной железы или несоблюдении режима лечения Дутамином и требует тщательного изучения, даже если показатели PSA находятся в пределах нормы у мужчин, не лечившихся ингибиторами 5α-редуктазы. При интерпретации показателей PSA у пациентов, леченных Дутамином, следует учитывать предыдущие показатели PSA для сравнения.
Применение Дутамина не влияет на использование уровня простат-специфического антигена для диагностики рака предстательной железы после установления его нового начального уровня.
Общий уровень сывороточного простат-специфического антигена возвращается к исходному уровню в течение 6 месяцев после прекращения лечения.
Соотношение же свободного простат-специфического антигена и общего его уровня остается устоявшимся даже во время лечения Дутамином. Если для определения рака предстательной железы врач решит использовать процентный показатель свободного простат-специфического антигена у пациента, который лечится Дутамином, никакой коррекции показателя свободного простат-специфического антигена проводить не требуется.
Перед началом лечения Дутамином и периодически во время лечения пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы следует проводить пальцевое ректальное обследование, а также применять другие методы выявления рака предстательной железы.
Почечная недостаточность
Лечение пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 10 мл/мин) следует проводить с осторожностью, поскольку фармакокинетика дутастерида у таких пациентов не изучалась.
Артериальная гипотензия
Подобно другим α1-адреноблокаторам, ортостатическая гипотензия может возникнуть у пациентов, лечившихся тамсулозином, и в редких случаях может привести к синкопе.
При первых признаках ортостатической гипотензии (головокружение, слабость) пациентов, начавших лечение Дутамином, следует перевести в положение сидя или лежа, пока симптомы не минуют.
Следует соблюдать осторожность при сочетанном применении α-адреноблокаторов, включая тамсулозин, и ингибиторов 5-фосфодиэстеразы. α-адреноблокаторы и ингибиторы 5-фосфодиэстеразы являются вазодилататорами и могут снижать артериальное давление. Сочетанное применение этих двух классов лекарственных средств может вызвать симптоматическую артериальную гипотензию (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Интраоперационный синдром атонической радужки
Во время операции по поводу катаракты и глаукомы у некоторых пациентов, ранее получавших тамсулозин, был отмечен интраоперационный синдром атонической радужки (ИСАР, вариант синдрома узкого зрачка). Интраоперационный синдром атонической радужки может привести к увеличению риска глазных осложнений во время операции или после операции. Поэтому лечение Дутамином не рекомендуется пациентам, которым запланирована операция по поводу катаракты.
Во время предоперационного обследования хирург-офтальмолог и его бригада должны выяснить, назначали ли пациенту раньше или теперь Дутамин. Это позволит предположить возможное появление интраоперационного синдрома атонической радужки во время операции.
Получены единичные сообщения о положительном эффекте отмены тамсулозина за 1–2 недели до операции по катаракте и глаукоме, однако преимущества и сроки прекращения лечения до операции по поводу катаракты и глаукомы не установлены.
Негерметичные капсулы
Дутастерид абсорбируется через кожу, поэтому женщины и дети должны избежать контакта с негерметичными капсулами. Если жидкость попала на кожу, ее следует немедленно смыть водой с мылом.
Ингибиторы CYP3A4 и CYP2D6
Сочетанное применение тамсулозина гидрохлорида с сильными ингибиторами СYP3A4 (например кетоконазолом) или, в меньшей степени, с сильными ингибиторами CYP2D6 (например пароксетином) может увеличивать концентрацию тамсулозина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами») и другие. Поэтому не рекомендуется применять тамсулозин пациентам, лечащимся сильными ингибиторами СYP3A4, и рекомендуется с осторожностью применять тамсулозин пациентам, лечащимся умеренными ингибиторами СYP3A4 (например эритромицином), сильными или умеренными ингибиторами CYP2D6, CYP2D6 и комбинацией обеих пациентов.
Печеночная недостаточность
Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. Из-за активного метаболизма дутастерида и 3–5-недельного периода его полувыведения лечение дутастеридом больных с легкой или умеренной печеночной недостаточностью следует проводить с осторожностью (см. раздел «Способ применения и дозы», «Противопоказания», «Фармакологические свойства»).
Вспомогательные вещества
Дутамин содержит краситель оранжево-желтый S (Е 110), что может вызвать аллергические реакции.
Рак грудной железы у мужчин
Сообщалось о редких случаях рака грудной железы у мужчин во время клинических исследований и в постмаркетинговый период. При этом эпидемиологические исследования указывают на отсутствие повышения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5-редуктазы. Врачи должны предупредить своих пациентов о необходимости немедленно сообщать о любых изменениях в ткани грудной железы, например о выделении из соска или припухлости.
Способ применения и дозы
Взрослые (включая больных пожилого возраста)
Рекомендуемая доза Дутамина — 1 капсула (0,5 мг/0,4 мг) в сутки. Препарат принимать перорально через 30 минут после еды в одно и то же время. Капсулу следует глотать целиком, не открывать и не разжевывать, поскольку при контакте с содержимым капсулы возможно раздражение слизистой оболочки рта и глотки.
Дутамин можно применять для замещения комбинированной терапии дутастеридом и тамсулозина гидрохлоридом с целью облегчения лечения.
Замена Дутамином дутастерида или тамсулозина гидрохлорида при монотерапии возможна, если это клинически обосновано.
Почечная недостаточность
Фармакокинетика Дутамина у больных с почечной недостаточностью не изучалась. Изменять дозу препарата для лечения таких пациентов не нужно (см. раздел «Особенности применения» и «Фармакокинетика»).
Печеночная недостаточность
Фармакокинетику Дутамина у пациентов с печеночной недостаточностью не изучали, поэтому препарат следует применять с осторожностью при легкой и умеренной печеночной недостаточности (см. раздел «Особенности применения» и «Фармакокинетика»). Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью препарат противопоказан (см. раздел «Противопоказания»).
Дети
Применение противопоказано.
Побочные реакции
Информация об одновременном применении дутастерида и тамсулозина получена из исследования CombAT, в котором сравнивали комбинацию дутастерида в дозе 0,5 мг и тамсулозина 0,4 мг 1 раз в сутки в течение 4 лет или монотерапию этими препаратами.
Информация о побочных реакциях каждого компонента отдельно (дутастерид и тамсулозин) также приведена ниже. Не все побочные реакции, отмечавшиеся при применении каждого компонента отдельно, сообщали при применении препарата, и поэтому информация о побочных реакциях при применении отдельных компонентов препарата также включена в данную инструкцию.
По данным 4-летнего исследования CombAT, процент побочных реакций, определенных исследователями в течение первого, второго, третьего и четвертого года лечения, изменялся: соответственно 22, 6, 4 и 2% при комбинированной терапии дутастерид + тамсулозин; 15%, 6%, 3% и 2% при монотерапии дутастеридом; 13%, 5%, 2% и 2% при монотерапии тамсулозином. Высший процент побочных реакций в группе, получавшей комбинированную терапию, в течение первого года лечения обусловлен более высокими показателями репродуктивных нарушений, а именно — нарушения эякуляции, которые наблюдались в группе.
Побочные реакции, возникающие с частотой ≥1% в течение первого года применения, по данным исследовательских анализов CombAT, REDUCE, а также клинических исследований монотерапии компонентами препарата, приведены в таблице.
Информация о побочных реакциях тамсулозина базируется на данных, доступных на соответствующих медицинских ресурсах. Частота их возникновения может возрастать при одновременном применении дутастерида и тамсулозина.
Частота возникновения побочных реакций, выявленных в клинических исследованиях: часто (≥ 1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100), редко (≥ 1/10000 — < 1/1000), очень редко (<1/10000). Побочные реакции, классифицированные по классам систем органов, представлены в порядке понижения их степени тяжести.
|Класс системы органов
|Побочные реакции
|Дутастерид + тамсулозин а
|Дутастерид
|Тамсулозин c
|Со стороны нервной системы
|Обморок
|Редко
|Головокружение
|Часто
|Часто
|Головная боль
|Нечасто
|Со стороны сердца
|Сердечная недостаточность (сборное понятие1)
|Нечасто
|Нечастоd
|Усиленное сердцебиение
|Нечасто
|Со стороны сосудистой системы
|Постуральная гипотензия
|Нечасто
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Ринит
|Нечасто
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Запор
|Нечасто
|Диарея
|Нечасто
|Тошнота
|Нечасто
|Рвота
|Нечасто
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Ангионевротический отек
|Редко
|Синдром Сивенса– Джонсона
|Очень редко
|Крапивница
|Нечасто
|Сыпь
|Нечасто
|Зуд
|Нечасто
|Со стороны репродуктивной системы и грудных желез
|Приапизм
|Часто
|Частоb
|Импотенция3
|Часто
|Частоb
|Нарушение3 (снижение) либидо
|Часто
|Частоb
|Нарушение3^ эякуляции
|Часто
|Частоb
|Часто
|Заболевание грудных желез2
|Часто
|Частоb
|Общие расстройства
|Астения
|Нечасто
aДутастерид + тамсулозин: в исследовании CombAT частота этих побочных реакций снижается с каждым годом с 1-го по 4-й.
bИз исследований монотерапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы дутастеридом.
сОсновная информация по безопасности тамсулозина для стран ЕС.
dИсследование REDUCE.
1Сборное понятие «сердечная недостаточность» включает застойную сердечную недостаточность, сердечную недостаточность, недостаточность левого желудочка, острую сердечную недостаточность, кардиогенный шок, острую недостаточность левого желудочка, недостаточность правого желудочка, острую недостаточность правого желудочка, недостаточность желудочка, кардиопульмональную недостаточность, застойную кардиопатию.
2Включая гиперестезию и увеличение грудных желез.
3побочные реакции, связанные с нарушением половой функции, ассоциируются с лечением дутастеридом (включая монотерапию и комбинацию с тамсулозином). Эти побочные реакции могут продолжаться после прекращения лечения. Влияние дутастерида на их продолжительность неизвестно.
^Включая уменьшение объема спермы.
Данные постмаркетинговых исследований
В постмаркетинговом наблюдении побочные реакции фиксировались из спонтанных сообщений, поэтому точная частота таких реакций неизвестна.
Монотерапия дутастеридом
Со стороны иммунной системы
Частота неизвестна: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу, локализованный отек и ангионевротический отек.
Со стороны психики
Частота неизвестна: депрессия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Редко: алопеция (главным образом потеря волос на теле), гипертрихоз.
Со стороны репродуктивной системы и грудных желез
Частота неизвестна: тестикулярная боль и отек.
Монотерапия тамсулозином
По данным постмаркетингового наблюдения во время операции по поводу катаракты и глаукомы у некоторых пациентов, ранее получавших α1-адреноблокаторы, включая тамсулозин, был отмечен интраоперационный синдром атонической радужки (ИСАР, вариант синдрома узкого зрачка) (см. раздел «Особенности применения»).
Во время послерегистрационного применения были дополнительные сообщения о случаях фибрилляции предсердий, аритмии, тахикардии, диспноэ, носовых кровотечений, нарушений зрения, в т. ч. в виде снижения его остроты, мультиформной эритемы, эксфолиативного дерматита и сухости слизистой оболочки полости рта, ассоциированы с применением тамсулозина.
Другие данные
В ходе клинического исследования (исследования REDUCE) у мужчин, лечившихся дутастеридом, отмечалась более высокая частота возникновения рака предстательной железы (по шкале Глисона — 8–10) по сравнению с группой плацебо (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»). Причинной связи между применением дутастерида и возникновением рака предстательной железы высокой градации по Глисону не было установлено.
По данным клинических исследований и постмаркетинговых наблюдений были сообщения о случаях рака грудной железы у мужчин (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 6 капсул в блистере; по 5 блистеров в картонной пачке.
По 6 капсул в блистере; по 15 блистеров в картонной пачке.
По 9 капсул в блистере; по 10 блистеров в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
SAG MANUFACTURING, S.L.U./
САГ МАНУФАКТУРИНГ, С.Л.У.