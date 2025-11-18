Фармакодинамика.

Алендроновая кислота является бисфосфонатом, который подавляет резорбцию костной ткани остеокластов без влияния на формирование костей. Доклинические исследования показали локализацию алендроновой кислоты в месте всасывания. Активность остеокластов подавляется, но это не влияет на присоединение. Во время лечения алендроновой кислотой формируются нормальные кости.

Витамин D3 образуется в коже путем преобразования 7-дегидрохолестерола до витамина D3 под действием ультрафиолетового света. При отсутствии достаточного влияния солнечного света витамин D3 необходимо принимать дополнительно. В печени витамин D3 превращается в 25-гидроксивитамин D3 и сохраняется, пока не станет необходимым. Переход в активную форму — 1,25-дигидроксивитамин D3 (кальцитриол) регулируется в почках. 1,25-дигидроксивитамин D3 повышает всасывание кальция и фосфора в кишечнике, а также регулирует количество кальция в сыворотке крови, выделение кальция и фосфора с мочой почками, способствует образованию костной ткани и резорбции костей.

Витамин D3 необходим для нормального формирования костей. Недостаточность витамина приводит к снижению уровня кальция, уменьшению костной ткани, а также повышается риск перелома костей. В тяжелых случаях дефицит приводит к вторичному гиперпаратиреозу, гипофосфатемии, проксимальной мышечной слабости и остеомаляции, увеличивая риск падений и переломов у людей, страдающих остеопорозом.

Фармакокинетика.

Алендроновая кислота

По сравнению с внутривенным введением, биодоступность алендроновой кислоты при пероральном введении составила 0,64% при дозах в пределах от 5 до 70 мг при применении женщинами после голодания в течение ночи, и за 2 часа до завтрака.

Биодоступность снижается примерно на 0,46% и 0,39% при приеме алендроновой кислоты за 1 час или полчаса до стандартизированного завтрака. При одновременном применении алендроновой кислоты с кофе или апельсиновым соком биодоступность снижается примерно на 60%.

В исследованиях остеопороза алендроновая кислота была эффективна при приеме не менее чем за 30 минут до первого приема пищи или напитка в течение дня.

В исследовании на крысах показано, что алендроновая кислота транзиторно распределяется в мягкие ткани (1 мг/кг внутривенного введения), но затем быстро перераспределяется в кости или выводится с мочой. Средний объем стационарного распределения, без учета костей, составляет не менее 28 литров в организме человека. Концентрация алендроновая кислоты в плазме крови после терапевтических пероральных доз слишком низкая для аналитического обнаружения (<5 нг/мл). Связывание с белками в плазме крови человека составляет около 78%.

Биотрансформация

Нет никаких данных, подтверждающих то, что алендроновая кислота метаболизируется в организме животных или человека.

После введения однократной внутривенной дозы [14C] -меченной алендроновой кислоты примерно 50% радиоактивности выделялось с мочой в течение 72 часов, а радиоактивность в фекалиях была незначительной или она вообще отсутствовала. После однократной дозы 10 мг внутривенно почечный клиренс алендроновой кислоты составил 71 мл/мин, а системный клиренс не превышал 200 мл/мин. Концентрации в плазме крови снижались более чем на 95% в течение 6 часов после внутривенного введения. Конечный период полувыведения в организме человека превышал 10 лет, что отражает высвобождение алендроновой кислоты из скелета. Алендроновая кислота не выводится через кислотные или основные транспортные системы почек у крыс, и, таким образом, предполагается, что она будет мешать выведению других лекарственных средств с помощью этих систем в организме человека.

Холекальциферол

У здоровых взрослых людей (мужчин и женщин) после приема таблеток алендроновой кислоты/холекальциферола 70 мг/2800 МЕ сразу после сна и за 2 часа до еды средняя площадь под фармакокинетической кривой витамина D3 в сыворотке крови (AUC0,120 ч) (без корректировки на уровень эндогенных витаминов D3) составила 296,4 нг*ч/мл. Средняя максимальная концентрация витамина D3 в сыворотке крови (Cmax) составила 5,9 нг/мл, а время достижения максимальной концентрации (Tmax) — 12 ч. Биодоступность 2800 МЕ витамина D3 в препарате алендроновая кислота/холекальциферол была аналогичной 2800 МЕ витамина D3, который вводится отдельно.

У здоровых взрослых людей (мужчин и женщин) после приема таблеток алендроновой кислоты/холекальциферола 70 мг/5600 МЕ сразу после сна и за 2 ч до еды, средняя средняя площадь под фармакокинетической кривой витамина D3 в сыворотке крови (AUC0,80 ч) (без корректировки на уровень эндогенных витаминов D3) составила 490,2 нг*ч/мл. Средняя максимальная концентрация витамина D3 в сыворотке крови (Cmax) составляла 12,2 нг/мл, а время достижения максимальной концентрации (Tmax) — 10,6 часа. Биодоступность 5600 МЕ витамина D3 в препарате алендроновая кислота/холекальциферол аналогичная 5600 МЕ только витамина D3, который вводится в организм человека.

После всасывания витамин D3 попадает в кровь в составе хиломикронов. Витамин D3 быстро попадает в печень, где метаболизируется до 25-гидроксивитамина D3, который является основной формой накопления витамина в организме. Меньшее количество распределяется в жировую и мышечную ткани и накапливается в них в виде витамина D3 для дальнейшего выхода в кровоток. Циркуляционный витамин D3 связывается с витамин D-связывающим белком.

Витамин D3 быстро метаболизируется путем гидроксилирования в печени до 25-гидроксивитамина D3, а затем метаболизируется в почках до 1,25-гидроксивитамина D3, который представляет собой биологически активную форму. Дальнейшее гидроксилирование происходит до начала элиминации. Небольшой процент витамина D3 подвергается глюкуронизации перед элиминацией.

При приеме радиоактивно меченого витамина D3 здоровыми добровольцами средний показатель меченого витамина в моче через 48 часов составлял 2,4%, а средний показатель меченого витамина в фекалиях через 4 дня — 4,9%.

В обоих случаях выведение меченого витамина было почти исключительно в виде метаболитов. Период полувыведения витамина D3 в сыворотке крови после приема внутрь алендроновая кислоты/холекальциферола (70 мг / 2800 МЕ) составляет примерно 24 часа.

В доклинических исследованиях показано, что алендроновая кислота, которая не откладывается в костях, выделяется с мочой. У животных не выявлено признаков насыщения костной ткани после длительного приема лекарственного средства с применением кумулятивных внутривенных доз до 35 мг/кг. Хотя клиническая информация отсутствует, вполне вероятно, что, как и у животных, элиминация алендроновой кислоты почками будет снижена у пациентов с нарушением функции почек. Таким образом, у пациентов с нарушением функции почек можно ожидать несколько большего накопления алендроновой кислоты в костях.