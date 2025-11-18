Алендрон-Д3 (Alendron-D3) (385297) - инструкция по применению ATC-классификация
Алендрон-Д3 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующее вещество: натрия алендроната тригидрата 91,36 мг эквивалентно алендроновой кислоте 70 мг, концентрата холекальциферола в виде порошка 28 мг эквивалентно холекальциферолу кристаллическому 70 мкг (2800 МЕ);
натрия алендроната тригидрата 91,36 мг эквивалентно алендроновой кислоте 70 мг, концентрата холекальциферола в виде порошка 56 мг эквивалентно холекальциферола кристаллического 140 мкг (5600 МЕ);
вспомогательные вещества: лактоза безводная, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), натрия кроскармеллоза, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 70 мг/70 мкг (2800 МЕ): продолговатые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета с гравировкой 2800 с одной стороны, размеры 12,3 мм ± 0,2 мм в длину и 6,5 ± 0,2 мм в ширину;
таблетки по 70 мг/140 мкг (5600 МЕ): модифицированные прямоугольные таблетки белого или почти белого цвета с гравировкой 5600 с одной стороны, размеры 11,4 мм ± 0,2 мм в длину и 7,2 ± 0,2 мм в ширину.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты, комбинации. Алендроновая кислота и холекальциферол.
Код АТС M05B B03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Алендроновая кислота является бисфосфонатом, который подавляет резорбцию костной ткани остеокластов без влияния на формирование костей. Доклинические исследования показали локализацию алендроновой кислоты в месте всасывания. Активность остеокластов подавляется, но это не влияет на присоединение. Во время лечения алендроновой кислотой формируются нормальные кости.
Витамин D3 образуется в коже путем преобразования 7-дегидрохолестерола до витамина D3 под действием ультрафиолетового света. При отсутствии достаточного влияния солнечного света витамин D3 необходимо принимать дополнительно. В печени витамин D3 превращается в 25-гидроксивитамин D3 и сохраняется, пока не станет необходимым. Переход в активную форму — 1,25-дигидроксивитамин D3 (кальцитриол) регулируется в почках. 1,25-дигидроксивитамин D3 повышает всасывание кальция и фосфора в кишечнике, а также регулирует количество кальция в сыворотке крови, выделение кальция и фосфора с мочой почками, способствует образованию костной ткани и резорбции костей.
Витамин D3 необходим для нормального формирования костей. Недостаточность витамина приводит к снижению уровня кальция, уменьшению костной ткани, а также повышается риск перелома костей. В тяжелых случаях дефицит приводит к вторичному гиперпаратиреозу, гипофосфатемии, проксимальной мышечной слабости и остеомаляции, увеличивая риск падений и переломов у людей, страдающих остеопорозом.
Фармакокинетика.
Алендроновая кислота
По сравнению с внутривенным введением, биодоступность алендроновой кислоты при пероральном введении составила 0,64% при дозах в пределах от 5 до 70 мг при применении женщинами после голодания в течение ночи, и за 2 часа до завтрака.
Биодоступность снижается примерно на 0,46% и 0,39% при приеме алендроновой кислоты за 1 час или полчаса до стандартизированного завтрака. При одновременном применении алендроновой кислоты с кофе или апельсиновым соком биодоступность снижается примерно на 60%.
В исследованиях остеопороза алендроновая кислота была эффективна при приеме не менее чем за 30 минут до первого приема пищи или напитка в течение дня.
В исследовании на крысах показано, что алендроновая кислота транзиторно распределяется в мягкие ткани (1 мг/кг внутривенного введения), но затем быстро перераспределяется в кости или выводится с мочой. Средний объем стационарного распределения, без учета костей, составляет не менее 28 литров в организме человека. Концентрация алендроновая кислоты в плазме крови после терапевтических пероральных доз слишком низкая для аналитического обнаружения (<5 нг/мл). Связывание с белками в плазме крови человека составляет около 78%.
Биотрансформация
Нет никаких данных, подтверждающих то, что алендроновая кислота метаболизируется в организме животных или человека.
После введения однократной внутривенной дозы [14C] -меченной алендроновой кислоты примерно 50% радиоактивности выделялось с мочой в течение 72 часов, а радиоактивность в фекалиях была незначительной или она вообще отсутствовала. После однократной дозы 10 мг внутривенно почечный клиренс алендроновой кислоты составил 71 мл/мин, а системный клиренс не превышал 200 мл/мин. Концентрации в плазме крови снижались более чем на 95% в течение 6 часов после внутривенного введения. Конечный период полувыведения в организме человека превышал 10 лет, что отражает высвобождение алендроновой кислоты из скелета. Алендроновая кислота не выводится через кислотные или основные транспортные системы почек у крыс, и, таким образом, предполагается, что она будет мешать выведению других лекарственных средств с помощью этих систем в организме человека.
Холекальциферол
У здоровых взрослых людей (мужчин и женщин) после приема таблеток алендроновой кислоты/холекальциферола 70 мг/2800 МЕ сразу после сна и за 2 часа до еды средняя площадь под фармакокинетической кривой витамина D3 в сыворотке крови (AUC0,120 ч) (без корректировки на уровень эндогенных витаминов D3) составила 296,4 нг*ч/мл. Средняя максимальная концентрация витамина D3 в сыворотке крови (Cmax) составила 5,9 нг/мл, а время достижения максимальной концентрации (Tmax) — 12 ч. Биодоступность 2800 МЕ витамина D3 в препарате алендроновая кислота/холекальциферол была аналогичной 2800 МЕ витамина D3, который вводится отдельно.
У здоровых взрослых людей (мужчин и женщин) после приема таблеток алендроновой кислоты/холекальциферола 70 мг/5600 МЕ сразу после сна и за 2 ч до еды, средняя средняя площадь под фармакокинетической кривой витамина D3 в сыворотке крови (AUC0,80 ч) (без корректировки на уровень эндогенных витаминов D3) составила 490,2 нг*ч/мл. Средняя максимальная концентрация витамина D3 в сыворотке крови (Cmax) составляла 12,2 нг/мл, а время достижения максимальной концентрации (Tmax) — 10,6 часа. Биодоступность 5600 МЕ витамина D3 в препарате алендроновая кислота/холекальциферол аналогичная 5600 МЕ только витамина D3, который вводится в организм человека.
После всасывания витамин D3 попадает в кровь в составе хиломикронов. Витамин D3 быстро попадает в печень, где метаболизируется до 25-гидроксивитамина D3, который является основной формой накопления витамина в организме. Меньшее количество распределяется в жировую и мышечную ткани и накапливается в них в виде витамина D3 для дальнейшего выхода в кровоток. Циркуляционный витамин D3 связывается с витамин D-связывающим белком.
Витамин D3 быстро метаболизируется путем гидроксилирования в печени до 25-гидроксивитамина D3, а затем метаболизируется в почках до 1,25-гидроксивитамина D3, который представляет собой биологически активную форму. Дальнейшее гидроксилирование происходит до начала элиминации. Небольшой процент витамина D3 подвергается глюкуронизации перед элиминацией.
При приеме радиоактивно меченого витамина D3 здоровыми добровольцами средний показатель меченого витамина в моче через 48 часов составлял 2,4%, а средний показатель меченого витамина в фекалиях через 4 дня — 4,9%.
В обоих случаях выведение меченого витамина было почти исключительно в виде метаболитов. Период полувыведения витамина D3 в сыворотке крови после приема внутрь алендроновая кислоты/холекальциферола (70 мг / 2800 МЕ) составляет примерно 24 часа.
В доклинических исследованиях показано, что алендроновая кислота, которая не откладывается в костях, выделяется с мочой. У животных не выявлено признаков насыщения костной ткани после длительного приема лекарственного средства с применением кумулятивных внутривенных доз до 35 мг/кг. Хотя клиническая информация отсутствует, вполне вероятно, что, как и у животных, элиминация алендроновой кислоты почками будет снижена у пациентов с нарушением функции почек. Таким образом, у пациентов с нарушением функции почек можно ожидать несколько большего накопления алендроновой кислоты в костях.
Показания
Алендрон-Д3-Виста показан для лечения постменопаузального остеопороза у женщин с риском недостаточности витамина D.
Алендрон-Д3-Виста снижает риск переломов позвонков и бедра.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активным веществам или к любым вспомогательным веществам.
Патологии пищевода и другие факторы, которые задерживают опорожнение пищевода, такие как стриктура или ахалазия.
Невозможность стоять или сидеть вертикально течение не менее 30 минут.
Гипокальциемия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Алендроновая кислота
Продукты питания и напитки (включая минеральную воду), добавки кальция, антациды и некоторые оральные лекарственные средства могут мешать поглощению алендроновой кислоты.
Поэтому пациенты должны ждать по крайней мере 30 минут после приема алендроновой кислоты, прежде чем принимать какие-либо другое лекарственное средство.
Поскольку использование нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) приводит к раздражению желудочно-кишечного тракта, следует соблюдать осторожность при одновременном применении НПВП с Алендроновая кислотой.
Холекальциферол
Олестра, минеральные масла, орлистат и желчные кислоты (например, холестирамин, колестипол) могут ухудшать всасывание витамина D3. Противосудорожные средства, циметидин и тиазиды могут увеличить катаболизм витамина D. Можно рассмотреть необходимость дополнительного применения витамина D индивидуально для каждого пациента.
Особенности применения
Алендроновая кислота
Реакции со стороны желудочно-кишечного тракта
Алендроновая кислота может вызывать местное раздражение слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта. У пациентов, у которых в анамнезе дисфагия, гастрит, дуоденит, язва, или язвенная болезнь желудка, активное желудочно-кишечное кровотечение, хирургические операции за последний год в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, кроме пилоропластики, при употреблении алендроновая кислоты может возникнуть обострение болезни.
У пациентов с синдромом Барретта врачу следует индивидуально рассмотреть соотношение польза-риск перед употреблением алендроновой кислоты.
Побочные реакции со стороны пищевода (иногда тяжелые и требуют госпитализации), такие как эзофагит, язва пищевода и эрозии пищевода, были зарегистрированы у пациентов, получающих алендроновая кислоту. Поэтому врачи должны обращать внимание на любые признаки или симптомы, которые могут относятся к данным осложнениям. Пациентам следует прекратить употреблять алендроновую кислоту и обратиться к врачу, если появились такие симптомы как дисфагия, боль при глотании, боли за грудиной, появление или ухудшение изжоги.
Риск возникновения тяжелых побочных реакций пищевода у пациентов, не принимающих алендроновую кислоту должным образом и/или продолжающих принимать алендроновую кислоту после появления симптомов, указывающих на раздражение пищевода. Очень важно, чтобы пациенты были проинформированы и понятны все инструкции по правильной дозировке. Пациенты должны осознать, что несоблюдение этих требований может повысить риск возникновения проблем с пищеводом.
Хотя в ходе крупных клинических испытаний алендроновой кислоты повышенного риска отмечено не было, поступали редкие (послемаркетинговые) сообщения о язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, некоторые из которых были тяжелыми и сопровождались осложнениями.
Остеонекроз челюсти
Остеонекроз челюсти, как правило, связан с удалением зуба и/или локальной инфекцией (в том числе остеомиелитом), был зарегистрирован у пациентов, больных раком, которых лечили по схеме с введением бисфосфонатов. Многие из этих пациентов также проходят курс химиотерапии и получают кортикостероиды. После приема пероральных бисфосфонатов остеонекроз челюсти также наблюдался у пациентов с остеопорозом.
Факторы риска, которые следует учитывать при оценке риска развития остеонекроза челюсти для пациента:
- сила действия бисфосфонатов (наиболее высокая у золедроновой кислоты), путь введения и кумулятивная доза;
- рак, химиотерапия, лучевая терапия, кортикостероиды, ингибиторы ангиогенеза, курение;
- наличие в анамнезе болезни зубов, плохая гигиена полости рта, заболевания периодонта, инвазивные стоматологические процедуры, плохо подобранные протезы.
Следует провести стоматологический осмотр с соответствующими профилактическими стоматологическими мерами до начала лечения пероральными бисфосфонатами у пациентов склонных к стоматологическим заболеваниям.
Во время лечения эти пациенты должны по возможности избегать инвазивных стоматологических процедур. У пациентов, у которых развивается остеонекроз челюсти при употреблении бисфосфонатов, стоматологическое хирургическое вмешательство может ухудшить состояние. У пациентов, нуждающихся в стоматологических процедурах необходимо прекратить употребление лекарственного средства для снижения риска остеонекроза челюсти. Клиническое заключение врача на основе индивидуальной оценки польза/риск должно быть руководящим в плане лечения для каждого пациента.
Во время лечения бифосфонатом всех пациентов следует предупредить о необходимости соблюдения надлежащей гигиены полости рта, регулярного обследования зубов и сообщения о любых симптомах, таких как шатание зубов, боль или отек.
Остеонекроз наружного слухового прохода
Остеонекроз наружного слухового прохода может появиться после длительной терапии бисфосфонатами, в основном в связи с длительной терапией. Возможные факторы риска остеонекроза наружного слухового прохода включают применение стероидов, химиотерапию, местные факторы риска, такие как инфекции или травмы. У пациентов с хронической инфекцией уха, болью или выделениями из уха следует рассмотреть вероятность возникновения остеонекроза наружного слухового прохода.
Скелетно-мышечная боль
Боль в костях, суставах и/или боль в мышцах были зарегистрированы у пациентов, принимающих бисфосфонаты. В постмаркетинговом опыте эти симптомы редко имели тяжелые последствия. Время начала симптомов колебалось от одного дня до нескольких месяцев от начала лечения. Большинство пациентов имели облегчения симптомов после прекращения лечения. При повторном курсе лечения бисфосфонатами симптомы проявлялись вновь.
Атипичные переломы бедренной кости
Атипичные субтрохантерические и диафизарные переломы бедренной кости были зарегистрированы при терапии бисфосфонатом, главным образом у пациентов, получавших длительное лечение остеопороза. Эти поперечные или косо-поперечные переломы могут возникать в любом месте вдоль бедренной кости: немного ниже меньшего трохантера до чуть выше надколенного выступления. Эти переломы возникают после минимальной травмы или без нее, некоторые пациенты испытывают боль в бедре или паху, часто связанный с отражением особенностей переломов напряжения, возникших за неделю или месяц перед полным переломом бедра. Поскольку переломы часто являются двусторонними, необходимо проводить обследование бедренной кости другой ноги у пациентов, получавших бисфосфонаты. Сообщалось также про плохое заживление этих переломов. Следует рассмотреть вопросо прекращении применения бисфосфонатов пациентам с переломами напряжения после обследования пациента, исходя из индивидуальной оценки риска. Во время лечения бифосфонатом пациентов следует предупредить про любые боли в бедрах или паху, а пациенту, который имеет такие симптомы, необходимо провести обследование относительно неполного перелома бедренной кости.
Почечная недостаточность
Препарат не рекомендуется для пациентов с почечной недостаточностью с клиренсом креатинина менее 35 мл/мин.
Костный и минеральный обмен
Необходимо учитывать другие причины остеопороза, кроме дефицита эстрогена и старения.
Гипокальциемия имеет будет устранена до начала терапии. Другие нарушения, влияющие на минеральный обмен (например, дефицит витамина D и гипопаратиреоз) также необходимо начать лечить до терапии Алендрон-Д3-Виста. Содержание витамина D в Алендрон-Д3-Виста не подходит для коррекции дефицита витамина D. У пациентов с данными нарушениями следует контролировать кальций в сыворотке крови и симптомы гипокальциемии при терапии с Алендрон-Д3-Виста.
Из-за положительного влияния алендроновой кислоты на увеличение минеральных веществ в костях может наблюдаться снижение уровня сывороточного уровня кальция и фосфора, особенно у пациентов, принимающих глюкокортикоиды, у них абсорбция кальция может снижаться. Обычно такое снижение уровня кальция и фосфора является небольшим и бессимптомным. Однако были редкие сообщения о симптоматической гипокальциемии, которая периодически была тяжелой и часто возникала у пациентов со склонными состояниями (например, гипопаратиреоз, дефицит витамина D и мальабсорбция кальция).
Холекальциферол
Витамин D3 может вызвать гиперкальциемию и/или гиперкальциурию при введении пациентам с нерегулируемым выделением кальцитриола (например, при лейкемии, лимфоме, саркоидозе). Следует контролировать количество кальция в моче и в сыворотке крови у этих больных.
Пациенты с мальабсорбцией не могут нормально усваивать витамин D3.
Это лекарственное средство содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза составляет 1 таблетка 1 раз в неделю.
Пациенту следует сообщить, что если был пропущен прием дозы Алендрон-Д3-Виста, ее следует принять утром после того дня, когда это было обнаружено. Нельзя принимать 2 таблетки в один и тот же день, необходимо вернуться к приему 1 таблетки 1 раз в неделю, как было организовано в выбранный день.
Из-за характера патологического процесса при остеопорозе лекарственное средство Алендрон-Д3-Виста назначают для длительного применения.
Оптимальная продолжительность лечения бисфосфонатами для остеопороза не установлена. Необходимость продолжения лечения следует повторно оценивать периодически на основе преимуществ и потенциальных рисков Алендрона-Д3-Виста на индивидуальной основе для пациента, особенно после 5 или более лет применения.
Пациенты должны получать дополнительный кальций, если в рационе его недостаточно. Дополнительные добавки с витамином D следует рассматривать на индивидуальной основе, принимая во внимание любое употребление витамина D и пищевых добавок.
Алендрон-Д3-Виста 70 мг/2800 МЕ таблетки
Эквивалентность потребления 2800 МЕ витамина D3 лекарственного средства Алендрон-Д3-Виста еженедельно в дозе витамина D 400 МЕ не изучалась.
Алендрон-Д3-Виста 70 мг/5600 МЕ таблетки
Эквивалентность приема 5600 МЕ витамина D3 лекарственного средства Алендрон-Д3-Виста еженедельно в дозе витамина D 800 МЕ не изучалась.
Пациенты пожилого возраста
В клинических исследованиях не было возрастной разницы в эффективности и безопасности алендроната. Поэтому корректировка дозы у пациентов пожилого возраста не требуется.
Нарушение функции почек
Алендрон-Д3-Виста не рекомендуется пациентам с нарушением функции почек, у которых клиренс креатинина менее 35 мл/мин, из-за недостаточности исследований. Не нужно корректировать дозу пациентам с клиренсом креатинина более 35 мл/мин.
Способ применения
Лекарственное средство Алендрон-Д3-Виста применять перорально.
Чтобы обеспечить адекватное всасывание алендроната:
Алендрон-Д3-Виста нужно принимать только с питьевой водой (не минеральной водой) не менее чем за 30 минут до первого приема пищи, напитков или лекарственных средств (включая антацидные средства, добавки с кальцием и витамины). Другие напитки (включая минеральную воду), продукты питания и некоторые лекарственные средства, вероятно, снижают абсорбцию алендроната.
Для минимизации риска раздражения пищевода и связанных с этим побочных реакций следует придерживаться следующих мер:
- Алендрон-Д3-Виста следует принимать утром, запивая полным стаканом воды (не менее 200 мл);
- пациенты должны глотать Алендрон-Д3-Виста только целиком. Пациентам не следует раздавливать или жевать таблетку, или позволять таблетке раствориться во рту из-за потенциала образования язв в горле;
- пациенты не должны принимать горизонтальное положение до первого приема пищи, который следует делать как минимум через 30 минут после применения Алендрона-Д3-Виста;
- Алендрон-Д3-Виста не следует принимать перед сном.
Дети
Безопасность и эффективность Алендрон-Д3-Виста для детей в возрасте младше 18 лет не установлена.
Данное лекарственное средство не следует применять детям в возрасте младше 18 лет, поскольку отсутствуют данные о применении комбинации алендроновой кислоты и холекальциферола.
Побочные реакции
Краткое содержание профиля безопасности
Чаще всего сообщали о побочных реакциях, которые возникали в верхней части желудочно-кишечного тракта, они включали боль в животе, диспепсию, язву пищевода, дисфагию, вздутие живота и кислую отрыжку (> 1%).
Перечень побочных реакций в виде таблицы
Не было выявлено дополнительных побочных реакций для комбинации алендроновой кислоты и холекальциферола.
Частота определяется как: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100 до <1/10), нечасто (> 1/1000 до <1/100), редко (> 1/10000 до <1/1000 ), очень редко (<1/10000).
|Класс органа системы
|Частота
|Побочная реакция
|Со стороны иммунной системы
|Редко
|Реакции гиперчувствительности, включая крапивницу и ангионевротический отек
|Метаболизм и нарушения питания
|Редко
|Симптоматическая гипокальциемия, часто в сочетании со склонностью к заболеваниям
|Со стороны нервной системы
|Часто
|Головная боль, головокружение
|Нечасто
|Изменение восприятия вкуса
|Со стороны органов зрения
|Нечасто
|Воспаление (увеит, склерит, эписклерит)
|Со стороны органов слуха и лабиринта
|Очень редко
|Остеонекроз наружного слухового прохода
|Часто
|Вертиго
|Желудочно-кишечные нарушения
|Часто
|Боль в животе, диспепсия, запор, диарея, метеоризм, язва пищевода, дисфагия, вздутие живота, кислотная регургитация
|Нечасто
|Тошнота, рвота, гастрит, эрозия пищевода, эзофагит, мелена (стул с кровью)
|Редко
|Сужение пищевода, орофарингеальная язва, язва верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (перфорации, язвы, кровотечения)
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Очень часто
|Алопеция, зуд
|Часто
|Высыпания, эритемы
|Редко
|Сыпь со светочувствительностью; тяжелые кожные реакции, в том числе синдром Стивенса-Джонсона; токсический эпидермальный некролиз
|Со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани
|Очень часто
|Боль в костях, мышцах или суставах, иногда сильная боль
|Часто
|Опухание суставов
|Редко
|Остеонекроз челюсти, нетипичные субтрохантерические и диафизарные переломы бедренной кости (побочная реакция бисфосфонатов)
|Общие расстройства и нарушения в месте введения
|Часто
|Астения, периферические отеки
|Нечасто
|Преходящие симптомы, как при острофазном ответе (миалгия, недомогание и редко — лихорадка), как правило, в начале лечения
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение про подозреваемые побочные реакции после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» препарата. Специалистам в области здравоохранения необходимо сообщать про любые подозреваемые побочные реакции через национальную систему сообщений.
Срок годности
24 месяца.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в защищенном от влаги и света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 таблетки в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.