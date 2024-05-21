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Алкарнит (Alcarnit) (385292) - инструкция по применению Диетические добавки

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Алкарнит (Alcarnit)
Цена в городе Киев
от 332,26 грн
Без рецепта
1 шт от 332,26 грн
В наличии в 379 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
100 мл
Диетические добавки
6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы

Алкарнит инструкция по применению

Рекомендации по употреблению


Добавка диетическая к рациону питания рекомендована как источник левокарнитина при первичной и вторичной недостаточности левокарнитина. Улучшает обмен веществ и энергообеспечение тканей, способствует повышению переносимости физических и спортивных нагрузок. Оказывает гепатопротекторное действие, улучшает метаболическую функцию печени. Рекомендован при сердечной недостаточности и лицам, находящимся на вегетарианском рационе. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Способ применения: взрослым по 5 мл (мл) 1–3 раза в сутки.
Для спортсменов рекомендовано по 15 мл (мл) сиропа (мерный стаканчик) перед тренировкой. Максимальное количество для взрослых составляет 30 мл (мл).
Употреблять внутрь за 30 мин до еды. Не нужно разводить с жидкостью. Можно запросить водой при необходимости.
Примечание: мерный стаканчик внутри упаковки.
Срок употребления: 4–6 недель, после перерыва — 4 недели, при необходимости курс можно повторить, в дальнейшем срок употребления соглашается с врачом.
Предостережение: Не употреблять при индивидуальной чувствительности к компонентам продукта, беременным и женщинам, кормящих грудью. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не превышать рекомендованное количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством. Без ГМО.

Условия хранения


Хранить при температуре не выше 25 С и относительной влажности воздуха, не превышающей 75%. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 2 года со дня изготовления. После открывания сироп использовать в течение 10-15 дней.

Алкарнит
Алкарнит сироп 100 мл, №1
от 332,26 грн
В наличии в 379 аптеках
Цены в аптеках
Алкарнит
Алкарнит сироп 100 мл, №1
от 332,26 грн
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