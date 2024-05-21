

Добавка диетическая к рациону питания рекомендована как источник левокарнитина при первичной и вторичной недостаточности левокарнитина. Улучшает обмен веществ и энергообеспечение тканей, способствует повышению переносимости физических и спортивных нагрузок. Оказывает гепатопротекторное действие, улучшает метаболическую функцию печени. Рекомендован при сердечной недостаточности и лицам, находящимся на вегетарианском рационе. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения : взрослым по 5 мл (мл) 1–3 раза в сутки.

Для спортсменов рекомендовано по 15 мл (мл) сиропа (мерный стаканчик) перед тренировкой. Максимальное количество для взрослых составляет 30 мл (мл).

Употреблять внутрь за 30 мин до еды. Не нужно разводить с жидкостью. Можно запросить водой при необходимости.

Примечание: мерный стаканчик внутри упаковки.

Срок употребления : 4–6 недель, после перерыва — 4 недели, при необходимости курс можно повторить, в дальнейшем срок употребления соглашается с врачом.

Предостережение : Не употреблять при индивидуальной чувствительности к компонентам продукта, беременным и женщинам, кормящих грудью. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не превышать рекомендованное количество для ежедневного потребления.

Не является лекарственным средством. Без ГМО.