диетическая добавка Агидол — комплексный продукт, содержащий растительные компоненты, свойства которых проявляются в воздействии на патологические процессы в гормонозависимых органах и тканях женской репродуктивной системы (молочные железы, эндо- и миометрий и шейка матки, яичники). Способствует потенцированию ферментативных систем и оптимизации синтеза эстрогенов и пролактина. Обладает антиоксидантными свойствами.

Индол-3-карбинол является биологически активным веществом экстракта семейства крестоцветных, блокирует гормонозависимые и гормононезависимые механизмы, которые активируют патологический клеточный рост в тканях молочной железы, матки. За счет усиления активности ферментов системы цитохрома Р450 нормализует баланс эстрогенов, подавляет образование 16α-гидроксиэстрона и способствует изменению соотношения метаболитов женских половых гормонов — эстрогенов в пользу образования 2-С-гидроэстрона; предупреждает пролиферацию клеток в эстрогенчувствительных тканях; индуцирует процессы апоптоза в патологически измененных клетках; нейтрализует действие факторов роста, которые стимулируют развитие опухолей в гормонозависимых органах репродуктивной системы; обладает противовирусным эффектом в отношении вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку блокирует синтез проонкогенного белка Е7 в эпителиальных клетках, инфицированных этим вирусом, вызывает выборочную гибель клеток (апоптоз), зараженных ВПЧ, в том числе и клеток, которые уже подверглись вирогенной опухолевой трансформации. Подавляет патологический рост клеток в органах и тканях женской репродуктивной системы, уменьшает развитие папилломатоза и степень дисплазии шейки матки, вызванных ВПЧ.

Прутняк обыкновенный (Vitex Agnus Castus): биологически активные вещества, содержащиеся в экстракте, проявляют дофаминергический эффект, способствуют снижению уровня пролактина, что опосредованно приводит к установлению физиологического соотношения женских половых гормонов (эстрогенов и прогестерона), улучшению морфофункционального состояния молочных желез у женщин с фиброзно-кистозной мастопатией, снижению образования соединительной ткани в молочных железах и предотвращению расширения молочных протоков, купированию болевого синдрома, нормализации менструального цикла, уменьшению выраженности симптомов предменструального синдрома, а также предупреждают развитие в молочных железах и репродуктивных органах гиперпластических процессов, требующих снижения уровня пролактина.

Брокколи содержит большое количество флавоноидов и антиоксидантных комплексов. Потенцирует природное антипролиферативное действие индол-3-карбинола.