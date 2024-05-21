Агидол (Agidol) (384941) - инструкция по применению Диетические добавки
Агидол инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка Агидол — комплексный продукт, содержащий растительные компоненты, свойства которых проявляются в воздействии на патологические процессы в гормонозависимых органах и тканях женской репродуктивной системы (молочные железы, эндо- и миометрий и шейка матки, яичники). Способствует потенцированию ферментативных систем и оптимизации синтеза эстрогенов и пролактина. Обладает антиоксидантными свойствами.
Индол-3-карбинол является биологически активным веществом экстракта семейства крестоцветных, блокирует гормонозависимые и гормононезависимые механизмы, которые активируют патологический клеточный рост в тканях молочной железы, матки. За счет усиления активности ферментов системы цитохрома Р450 нормализует баланс эстрогенов, подавляет образование 16α-гидроксиэстрона и способствует изменению соотношения метаболитов женских половых гормонов — эстрогенов в пользу образования 2-С-гидроэстрона; предупреждает пролиферацию клеток в эстрогенчувствительных тканях; индуцирует процессы апоптоза в патологически измененных клетках; нейтрализует действие факторов роста, которые стимулируют развитие опухолей в гормонозависимых органах репродуктивной системы; обладает противовирусным эффектом в отношении вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку блокирует синтез проонкогенного белка Е7 в эпителиальных клетках, инфицированных этим вирусом, вызывает выборочную гибель клеток (апоптоз), зараженных ВПЧ, в том числе и клеток, которые уже подверглись вирогенной опухолевой трансформации. Подавляет патологический рост клеток в органах и тканях женской репродуктивной системы, уменьшает развитие папилломатоза и степень дисплазии шейки матки, вызванных ВПЧ.
Прутняк обыкновенный (Vitex Agnus Castus): биологически активные вещества, содержащиеся в экстракте, проявляют дофаминергический эффект, способствуют снижению уровня пролактина, что опосредованно приводит к установлению физиологического соотношения женских половых гормонов (эстрогенов и прогестерона), улучшению морфофункционального состояния молочных желез у женщин с фиброзно-кистозной мастопатией, снижению образования соединительной ткани в молочных железах и предотвращению расширения молочных протоков, купированию болевого синдрома, нормализации менструального цикла, уменьшению выраженности симптомов предменструального синдрома, а также предупреждают развитие в молочных железах и репродуктивных органах гиперпластических процессов, требующих снижения уровня пролактина.
Брокколи содержит большое количество флавоноидов и антиоксидантных комплексов. Потенцирует природное антипролиферативное действие индол-3-карбинола.
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендовано в качестве дополнительного источника органического индола и активных компонентов экстракта прутняка обычного. Способствует потенцированию ферментативных систем и оптимизации синтеза эстрогенов и пролактина. Обладает антиоксидантными свойствами.
Рекомендуется в качестве средства, улучшающего состояние женщин, при:
– мастодинии, фиброзно-кистозной мастопатии;
– предменструальном синдроме;
– нарушении менструального цикла;
– предупреждении развития гиперпластических процессов в молочных железах;
– лейомиоме, гиперплазии эндометрия, эндометриозе.
Перед употреблением требуется консультация с врачом.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: по 1–2 капсулы 2 раза в сутки за 30 мин до приема пищи, запить стаканом воды.
Срок употребления — 90 дней. При необходимости употребление можно повторить после консультации с врачом.
Не превышать рекомендуемое дневное количество капсул. Продукт не является заменителем для разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Противопоказания
дети в возрасте до 12 лет, период беременности и кормления грудью, индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.
Условия хранения
при температуре 0–25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.