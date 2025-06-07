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Противокариозные
Зубная паста Колгейт Др. Рэббит TP-строуберри (Toothpaste Colgate Dr. Rabbit TP-strawberry)
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69,10
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Косметические средства
4.1.1.2.1. Противокариозные
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
69,10
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Найдите Зубная паста Колгейт Др. Рэббит TP-строуберри в других городах
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