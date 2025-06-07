Противокариозные

Зубная паста Колгейт Др. Рэббит TP-строуберри (Toothpaste Colgate Dr. Rabbit TP-strawberry)

ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE DR. RABBIT TP-STRAWBERRY 30 мл со вкусом клубники №1
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от 69,10 грн
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Косметические средства