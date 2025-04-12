Фармакодинамика.

Препарат оказывает противозудное действие и местноанестезирующий эффект. При нанесении на кожу и слизистые вызывает раздражение нервных окончаний, что сопровождается ощущением холода, легкого жжения и покалывания.

Оказывает легкое обезболивающее действие.

Фармакокинетика.

При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.