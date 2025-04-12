Меновазан Флекспрей (Menovasan Flekspray)
Меновазан Флекспрей инструкция по применению
Состав
действующие вещества: бензокаин (анестезин), прокаина гидрохлорид (новокаин), ментол;
100 мл раствора содержит анестезина — 1 г, новокаина — 1 г, ментола — 2,5 г;
вспомогательное вещество: этанол 70%.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения, спиртовый.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.
Код АТС М02А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает противозудное действие и местноанестезирующий эффект. При нанесении на кожу и слизистые вызывает раздражение нервных окончаний, что сопровождается ощущением холода, легкого жжения и покалывания.
Оказывает легкое обезболивающее действие.
Фармакокинетика.
При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.
Показания
Препарат назначают при невралгиях, миалгиях, артралгиях.
Противопоказания
Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину и другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Компоненты препарата (анестезин, новокаин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.
При одновременном применении любых других лекарственных средств следует уведомить врача.
Способ применения и дозы
Препарат применяют наружно. МЕНОВАЗАН ФЛЕКСПРЕЙ равномерно распыляют на кожу пораженного участка кожи и втирают. Препарат используют 2–3 раза в день. Продолжительность лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также характера лечения (монотерапия или в комплексе с другими лекарственными средствами).
Дети
Не применяют детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, ощущение зуда, сыпь, отек, крапивница).
При появлении любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Препарат не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 мл или по 50 мл во флаконе с механическим распылителем, по 1 флакону в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».