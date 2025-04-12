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Меновазан Флекспрей (Menovasan Flekspray)

Меновазан Флекспрей раствор спиртовой для наружного применения флакон с механическим распылителем 50 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Раствор спиртовой для наружного применения
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/17592/01/01 от 22.02.2024

Меновазан Флекспрей инструкция по применению

Состав

действующие вещества: бензокаин (анестезин), прокаина гидрохлорид (новокаин), ментол;

100 мл раствора содержит анестезина — 1 г, новокаина — 1 г, ментола — 2,5 г;

вспомогательное вещество: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовый.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТС М02А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат оказывает противозудное действие и местноанестезирующий эффект. При нанесении на кожу и слизистые вызывает раздражение нервных окончаний, что сопровождается ощущением холода, легкого жжения и покалывания.

Оказывает легкое обезболивающее действие.

Фармакокинетика.

При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.

Показания

Препарат назначают при невралгиях, миалгиях, артралгиях.

Противопоказания

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Компоненты препарата (анестезин, новокаин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует уведомить врача.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. МЕНОВАЗАН ФЛЕКСПРЕЙ равномерно распыляют на кожу пораженного участка кожи и втирают. Препарат используют 2–3 раза в день. Продолжительность лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также характера лечения (монотерапия или в комплексе с другими лекарственными средствами).

Дети

Не применяют детям в возрасте младше 12 лет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, ощущение зуда, сыпь, отек, крапивница).

При появлении любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Препарат не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл или по 50 мл во флаконе с механическим распылителем, по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».