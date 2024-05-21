Принимать после пищи, предварительно хорошо взболтать.

Детям от 2 до 6 лет — 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза на день.

Детям от 6 до 12 лет — 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза на день.

Детям от 12 лет и взрослым — 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза на день.