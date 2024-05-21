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Гамма (Gamma) (382549) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гамма (Gamma)
Цена в городе Киев
от 60,11 грн
Без рецепта
1 шт от 60,11 грн 10 шт от 79,14 грн 10 шт от 100,00 грн 1 шт от 67,82 грн 24 шт от 110,11 грн
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В наличии в 165 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания

Гамма инструкция по применению

Состав

(5 мл):

базилик (Ocimum sanctum) — 200 мг,

листья адатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 200 мг,

корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 200 мг,

плоды терминалии белерики (Terminalia belerica) — 100 мг,

корневище куркумы длинной (Curcuma longa) — 75 мг,

плоды перца черного (Piper nigrum) — 50 мг,

корневище имбиря (Zingiber officinale) — 50 мг,

плоды перца длинного (Piper longum) — 50 мг,

плоды перца кубеба (Piper cubeba) — 50 мг,

плоды зизифуса (Zizyphus sativa) — 50 мг,

галлы фисташек (Pistacia integerrima) — 50 мг,

корни гедихиума колосистого (Hedychium spicatum) — 50 мг,

аммония хлорид (Ammonium chloride) — 5 мг;

вспомогательные вещества:

ментол, сорбитол, консервант натрия бензоат (E211), масло базилика, вода очищенная.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам.

Дети до 2 лет, беременность и период кормления грудью.

Способ применения

Принимать после пищи, предварительно хорошо взболтать.

Детям от 2 до 6 лет — 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза на день.

Детям от 6 до 12 лет — 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза на день.

Детям от 12 лет и взрослым — 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза на день.

Форма выпуска

растительный сироп во флаконах по 100 мл.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке производителя.

Срок годности

3 года от даты изготовления.

 на 100 млна 2,5 млна 5 млна 10 мл
Энергетическая ценность продукта
Калорийность165,00 ккал
(689,70 кДж)		4,125 ккал
(17,24 кДж)		8,25 ккал
(34,485 кДж)		16,5 ккал
(68,97 кДж)
Питательная ценность продукта
белки0 г0 г0 г0 г
жиры0 г0 г0 г0 г
углеводы41 г1,025 г2,05 г4,1 г

Производитель

«Ананта Медикеар Лимитед»,

юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +911147050531;

адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

ГАММА СИРОП (БЕЗ САХАРА)
ГАММА СИРОП (БЕЗ САХАРА) сироп флакон 100 мл, №1
от 60,11 грн
В наличии в 165 аптеках
Цены в аптеках
ГАММА СИРОП (БЕЗ САХАРА)
ГАММА СИРОП (БЕЗ САХАРА) сироп флакон 100 мл, №1
от 60,11 грн
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