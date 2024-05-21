Гамма (Gamma) (382549) - инструкция по применению Диетические добавки
Гамма инструкция по применению
Состав
(5 мл):
базилик (Ocimum sanctum) — 200 мг,
листья адатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 200 мг,
корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 200 мг,
плоды терминалии белерики (Terminalia belerica) — 100 мг,
корневище куркумы длинной (Curcuma longa) — 75 мг,
плоды перца черного (Piper nigrum) — 50 мг,
корневище имбиря (Zingiber officinale) — 50 мг,
плоды перца длинного (Piper longum) — 50 мг,
плоды перца кубеба (Piper cubeba) — 50 мг,
плоды зизифуса (Zizyphus sativa) — 50 мг,
галлы фисташек (Pistacia integerrima) — 50 мг,
корни гедихиума колосистого (Hedychium spicatum) — 50 мг,
аммония хлорид (Ammonium chloride) — 5 мг;
вспомогательные вещества:
ментол, сорбитол, консервант натрия бензоат (E211), масло базилика, вода очищенная.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам.
Дети до 2 лет, беременность и период кормления грудью.
Способ применения
Принимать после пищи, предварительно хорошо взболтать.
Детям от 2 до 6 лет — 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза на день.
Детям от 6 до 12 лет — 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза на день.
Детям от 12 лет и взрослым — 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза на день.
Форма выпуска
растительный сироп во флаконах по 100 мл.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке производителя.
Срок годности
3 года от даты изготовления.
|на 100 мл
|на 2,5 мл
|на 5 мл
|на 10 мл
|Энергетическая ценность продукта
|Калорийность
|165,00 ккал
(689,70 кДж)
|4,125 ккал
(17,24 кДж)
|8,25 ккал
(34,485 кДж)
|16,5 ккал
(68,97 кДж)
|Питательная ценность продукта
|белки
|0 г
|0 г
|0 г
|0 г
|жиры
|0 г
|0 г
|0 г
|0 г
|углеводы
|41 г
|1,025 г
|2,05 г
|4,1 г
Производитель
«Ананта Медикеар Лимитед»,
юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +911147050531;
адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.