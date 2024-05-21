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Витаминка C (Vitaminka C) (381041) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Витаминка C (Vitaminka C)
Цена в городе Киев
Без рецепта
10 шт Нет в наличии 10 шт Нет в наличии 10 шт Нет в наличии 10 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ