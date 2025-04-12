Шампуни

Др. Санте жидкий шелк шампунь (Dr. Sante liquid silk shampoo)

10 препаратов
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ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Объем и сияние 1000 мл для тонких и тусклых волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Свежесть и укрепление 250 мл №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Объем и сияние 250 мл для тонких и тусклых волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Длина и блеск 250 мл для длинных и посеченных волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Укрепление и рост 1000 мл для редеющих и слабых волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Восстановление и питание 1000 мл для сухих и поврежденных волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Сила и блеск 250 мл для нормальных волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Защита цвета и блеск 250 мл для окрашенных и мелированных волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Укрепление и рост 250 мл для редеющих и слабых волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Восстановление и питание 250 мл для сухих и поврежденных волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Эльфа ФФ
Форма выпуска
Объем и сияние
Условия продажи
Без рецепта
Объем
1000 мл
Косметические средства