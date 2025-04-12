Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ

Доппельгерц актив витамин D (Doppelherz aktiv vitamin D)

Доппельгерц® Актив Витамин D таблетки №45
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
45 шт.
Диетические добавки