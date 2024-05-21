Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовБиометрин (Biometrin) Биометрин (Biometrin) (375781) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 326,96 грн Без рецепта 1 шт от 326,96 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Биолик Форма выпуска Жидкость Объем 100 мл Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов