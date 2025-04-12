Фармакодинамика.

Левоментол

Левоментол проявляет местнораздражающее, анальгезирующее, отвлекающее, противозудное, антисептическое и успокаивающее действие. Эффект в основном обусловлен рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний: раздражение рецепторов кожи стимулирует образование и высвобождение эндогенных биологически активных веществ (энкефалинов, эндорфинов, пептидов, кининов), которые участвуют в регуляции болевых ощущений, проницаемости сосудов и других процессах, которые обеспечивают обезболивающее, отвлекающее и противозудное действие. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует снижению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, которое переходит в ощущение легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные рефлексы улучшают трофику тканей (соответственно зонам иннервации). Левоментол рефлекторно изменяет тонус сосудов как поверхностных, так и глубоко расположенных в тканях и внутренних органах.

Камфора

Камфора оказывает антисептическое, местнораздражающее, аналептическое, антиагрегантное действие. Проявляет периферическую вазопрессорную активность. Ингибирует агрегацию тромбоцитов. При местной аппликации обладает отвлекающими свойствами.

Тимол

Тимол является антисептиком и дезинфектантом. Разрушая важные для жизнеспособности микроорганизмов ферменты, он предотвращает распространение процесса гниения и задерживает его, если он уже начался.

Метилсалицилат

Метилсалицилат оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Он неселективно ингибирует циклооксигеназу, снижает синтез простагландинов. Нормализует повышенную проницаемость капилляров, улучшает процессы микроциркуляции, уменьшает отек и инфильтрацию воспаленных тканей.

Масло эвкалиптовое и терпентиновое

Масло эвкалиптовое оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, при местном нанесении ослабляет чувствительность. Эвкалиптовое масло также возбуждает сердечную деятельность. Масло терпентиновое применяют местно как отвлекающее и разогревающее вещество.