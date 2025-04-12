Фламидез фитоплюс (Flamidase phyttoplus)
Фламидез фитоплюс инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г мази содержит левоментола 50 мг, камфоры 100 мг, тимола 10 мг, метилсалицилата 50 мг, масла эвкалиптового (Eucalyptus oil) 10 мг, масла терпентинового (Turpentineal oil) 30 мг;
вспомогательные вещества: воск белый, парафин белый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мягкая масса белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Другие средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.
Код АТС M02A X10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левоментол
Левоментол проявляет местнораздражающее, анальгезирующее, отвлекающее, противозудное, антисептическое и успокаивающее действие. Эффект в основном обусловлен рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний: раздражение рецепторов кожи стимулирует образование и высвобождение эндогенных биологически активных веществ (энкефалинов, эндорфинов, пептидов, кининов), которые участвуют в регуляции болевых ощущений, проницаемости сосудов и других процессах, которые обеспечивают обезболивающее, отвлекающее и противозудное действие. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует снижению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, которое переходит в ощущение легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные рефлексы улучшают трофику тканей (соответственно зонам иннервации). Левоментол рефлекторно изменяет тонус сосудов как поверхностных, так и глубоко расположенных в тканях и внутренних органах.
Камфора
Камфора оказывает антисептическое, местнораздражающее, аналептическое, антиагрегантное действие. Проявляет периферическую вазопрессорную активность. Ингибирует агрегацию тромбоцитов. При местной аппликации обладает отвлекающими свойствами.
Тимол
Тимол является антисептиком и дезинфектантом. Разрушая важные для жизнеспособности микроорганизмов ферменты, он предотвращает распространение процесса гниения и задерживает его, если он уже начался.
Метилсалицилат
Метилсалицилат оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Он неселективно ингибирует циклооксигеназу, снижает синтез простагландинов. Нормализует повышенную проницаемость капилляров, улучшает процессы микроциркуляции, уменьшает отек и инфильтрацию воспаленных тканей.
Масло эвкалиптовое и терпентиновое
Масло эвкалиптовое оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, при местном нанесении ослабляет чувствительность. Эвкалиптовое масло также возбуждает сердечную деятельность. Масло терпентиновое применяют местно как отвлекающее и разогревающее вещество.
Показания
Применять при болях в мышцах и суставах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП; заболевания и повреждения кожи в области предполагаемого нанесения лекарственного средства, в том числе ожоги, экзема, дерматит, гнойничковые заболевания кожи; бронхиальная астма, коклюш, псевдокрупом; эпилепсия, склонность к судорогам.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Хотя достаточно контролируемые исследования взаимодействия не проводились, не исключено, что чрезмерное применение салицилатов для местного применения может увеличить эффект кумариновых антикоагулянтов и антитромбоцитарных лекарственных средств. В связи с этим пациентам, принимающим кумариновые антикоагулянты и антитромбоцитарные лекарственные средства, включая аспирин, следует проявлять осторожность.
Особенности применения
ФЛАМИДЕЗ ФИТОПЛЮС предназначен только для наружного применения. Не накладывать плотные повязки, не использовать одновременно с индивидуальными обогревателями, не применять согревающие повязки поверх места нанесения мази. Не применять на слизистых оболочках. Избегать попадания лекарственного средства в глаза и на слизистые оболочки. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу. В случае случайного проглатывания препарата или передозировки следует немедленно обратиться к врачу.
Лекарственное средство наносить только на неповрежденную здоровую кожу, нельзя наносить на открытые раны. Если появляется местное раздражение, применение лекарственного средства следует прекратить и назначить соответствующую терапию. После применения лекарственного средства всегда следует мыть руки.
Не наносить препарат на большие участки кожи.
Не наносить детям на кожу лица, из-за возможности развития рефлекторного бронхоспазма.
Следует иметь в виду, что лекарственное средство оставляет пятна на ткани, с которой он контактирует.
Способ применения и дозы
При болях в мышцах и суставах нанести мазь на участок мышц или суставов толстым слоем и осторожно втереть.
Взрослым и детям применять препарат до 3 раз в сутки.
Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и клинической эффективности.
Дети
Лекарственное средство назначают детям в возрасте старше 3 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия, умеренные локальные раздражения, эритема, сыпь, крапивница, шелушение, зуд, дерматит, ожоги, волдыри, временная умеренная изменение цвета кожи.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение, судороги.
При нанесении мази на обширные участки кожи в течение длительного времени могут возникать системные побочные реакции, характерные для метилсалицилата (в т. ч. звон в ушах, расстройства зрения, тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастральной области).
Длительное применение может усилить чувствительность к лекарственному средству и уменьшить клинический эффект.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 г или 40 г в тубе; по 1 тубе в картонной пачке.
По 20 г в контейнере; по 1 контейнеру в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Энкьюб Этикалз Прайвит Лимитед/Encube Ethicals Private Limited.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Участок № С-1, Мадкайм Индастриал Эстейт, Мадкайм Пост Мардол, Понда, Гоа — 403404, Индия/Plot No. C-1, Madkaim Industrial Estate, Madkaim, Post Mardol, Ponda, Goa — 403404, India.