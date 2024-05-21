Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системыДецистол (Decystol) Децистол (Decystol) (370780) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 183,31 грн Без рецепта 30 шт от 183,31 грн В наличии в 63 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эрсель Фарма Украина Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы