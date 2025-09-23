Детские зубные щетки

Зубная щетка Орал-би беби (Toothbrush Oral-B baby)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B BABY" экстра мягкая для детей от 0 до 2 лет №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 47,70 грн
в 3 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Procter & Gamble Manufacturing
Косметические средства
Форма выпуска
Экстра мягкая
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.