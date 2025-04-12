Зубные нити

Зубная нить Орал-би супер флосс (Dental floss Oral-B super floss)

ЗУБНЫЕ НИТКИ И ТЕСЬМА торговой марки "ORAL-B" 50 м super floss №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 105,60 грн
в 13 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Braun
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства