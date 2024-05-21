может быть включена в рацион питания детей в возрасте от 3 лет и взрослых в качестве дополнительного источника бета-глюкана и биологически активных веществ облепихи, которые являются компонентами антиоксидантной системы защиты организма, способствуют защите клеток от оксидативного стресса.

Рекомендованная ежедневная порция содержит :



Ингредиент 5 мл (ml) 10 мл (ml) Порошок устричного гриба (вешенка – Pleurotus ostreatus), содержащий бета-глюкан 250,0 мг (mg)

118,2 мг (mg) 500,0 мг (mg)

236,4 мг (mg) Высушенный облепиховый сок (Hippóphaë rhamnóides) 200,0 мг (mg) 400,0 мг (mg)