Витаглюкан (Vitaglucan) (369406) - инструкция по применению Диетические добавки
Витаглюкан инструкция по применению
Характеристика
сбалансированное сочетание составляющих поддерживает оптимальную работу иммунной системы в период распространения простудных заболеваний, а также при несбалансированном питании, снижении аппетита, хронической усталости.
Бета-глюкан поддерживает здоровье иммунной системы.
Соки из спелых плодов груш и яблок, входящих в состав сиропа, производятся с применением бережного метода концентрации, чтобы обеспечить максимальное сохранение биологически активных веществ. Сироп производится без каких-либо добавок и консервантов. Производитель придает большое значение качеству выпускаемой продукции. При выборе ингредиентов используется только высококачественное сырье. Форма выпуска приспособлена для людей, имеющих проблемы с проглатыванием.
Рекомендации по употреблению
может быть включена в рацион питания детей в возрасте от 3 лет и взрослых в качестве дополнительного источника бета-глюкана и биологически активных веществ облепихи, которые являются компонентами антиоксидантной системы защиты организма, способствуют защите клеток от оксидативного стресса.
Рекомендованная ежедневная порция содержит:
|Ингредиент
|5 мл (ml)
|10 мл (ml)
|Порошок устричного гриба (вешенка – Pleurotus ostreatus), содержащий бета-глюкан
|250,0 мг (mg)
118,2 мг (mg)
|500,0 мг (mg)
236,4 мг (mg)
|Высушенный облепиховый сок (Hippóphaë rhamnóides)
|200,0 мг (mg)
|400,0 мг (mg)
Способ потребления и рекомендованное количество для ежедневного употребления:
детям в возрасте 3–12 лет: 5 мл (ml) 1 р/сут натощак или по рекомендации врача.
детям в возрасте от 12 лет и взрослым: 5 мл (ml) 2 р/сутки в сутки натощак или по рекомендации врача.
Перед употреблением хорошо встряхнуть. Сироп можно употреблять неразбавленным, а также с водой или йогуртом. Продолжительность употребления определяется врачом индивидуально.
Предостережение к потреблению: не следует употреблять при повышенной чувствительности к компонентам продукта, детям до 3 лет. Беременные или кормящие грудным молоком перед употреблением этого продукта должны проконсультироваться с врачом. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать рекомендуемое количество (порция) для ежедневного потребления. Не употреблять по истечении срока годности. Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. После открытия хранить в холодильнике и использовать в течение 20 дней.