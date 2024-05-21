Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовБиовитон протеин плюс (Bioviton protein plus) Биовитон протеин плюс (Bioviton protein plus) (369405) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 577,84 грн Без рецепта 1 шт от 577,84 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lactonova Nutripharm Вес 200 г Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов