Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за проблемной кожейГидраженист сыворотка Лиерак (Hydragenist serum Lierac) Гидраженист сыворотка Лиерак (Hydragenist serum Lierac) (369337) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1056,68 грн Без рецепта 1 шт от 1056,68 грн В наличии в 26 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lierac Объем 30 мл Косметические средства 1.5. Средства по уходу за проблемной кожей