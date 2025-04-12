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Гель алоэ Чудесник (Aloe gel Miracle)

2 препарата
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СРЕДСТВО ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ "ГЕЛЬ АЛОЭ ЧУДЕСНИК"
СРЕДСТВО ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ "ГЕЛЬ АЛОЭ ЧУДЕСНИК"
250 мл №1
Селком
Нет в наличии
СРЕДСТВО ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ "ГЕЛЬ АЛОЭ ЧУДЕСНИК"
СРЕДСТВО ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ "ГЕЛЬ АЛОЭ ЧУДЕСНИК"
50 мл №1
Селком
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Селком
Условия продажи
Без рецепта
Объем
250 мл
Регистрация
12.2-18-1/6902 от 02.04.2020