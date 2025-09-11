пигментация. Визулта может вызвать изменения со стороны пигментированных тканей. При применении аналогов простагландинов наиболее часто сообщалось о таких изменениях: повышенная пигментация радужки и периорбитальной ткани (веки).

Ожидается, что пигментация будет увеличиваться столько времени, сколько вводят офтальмологический р–р латанопростена бунода. Изменение пигментации объясняется увеличением содержания меланина в меланоцитах, а не увеличением количества меланоцитов. После прекращения применения препарата Визулта пигментация радужки, вероятно, будет необратимой, тогда как пигментация периорбитальных тканей и изменения со стороны ресниц, вероятно, будут обратными у большинства пациентов. Пациентам, получающим аналоги простагландина, включая Визулт, следует информировать о возможности повышенной пигментации, включая необратимые изменения. Долгосрочные эффекты повышенной пигментации неизвестны. Изменение цвета радужки может быть незаметным от нескольких месяцев до нескольких лет. Обычно коричневая пигментация вокруг зрачка концентрически распространяется к периферии радужной оболочки, и вся радужная оболочка или ее части могут приобрести более интенсивный коричневый цвет. Лечение не влияет ни на невусы, ни на веснушки на радужной оболочке. Хотя лечение Визулта у пациентов, у которых обнаружена заметно увеличенная пигментация радужки, можно продолжать, эти пациенты должны проходить регулярное обследование.

Изменения со стороны ресниц. Визулта может постепенно менять ресницы и пушковые волосы вокруг лечащего глаза. Эти изменения включают увеличенную длину, толщину и количество ресниц или волосков. Изменения со стороны ресниц обычно обратны после прекращения лечения. Пациентов следует информировать о возможности изменений со стороны ресниц и пушковых волос вокруг лечащего глаза во время применения Визулта. Эти изменения могут привести к несоответствию между глазами в длине, густоте, пигментации, количеству ресниц или пушковых волос и/или направления роста ресниц.

Внутриглазное воспаление. Визулта следует применять с осторожностью у пациентов с анамнезом внутриглазного воспаления (воспаление радужки/увеита) и обычно не следует применять у пациентов с активным внутриглазным воспалением, поскольку это может привести к обострению заболевания.

Макулярный отек. Во время лечения аналогами простагландина сообщалось о макулярном отеке, включая кистозный макулярный отек. Рекомендуется с осторожностью применять Визулта у пациентов с афакией, псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика, а также для лечения пациентов с известными факторами риска развития макулярного отека.

Бактериальный кератит. Сообщалось о бактериальном кератите, связанном с использованием многодозовых контейнеров для офтальмологических продуктов для местного применения. Эти контейнеры случайно загрязнялись пациентами, которые в большинстве случаев имели сопутствующую болезнь роговицы или нарушение эпителиальной поверхности глаза.

Применение с другими офтальмологическими лекарственными средствами. При использовании более одного офтальмологического лекарственного средства для наружного применения препараты следует вводить с интервалом, составляющим по крайней мере 5 мин между введением.

Обращение с емкостью с лекарственным средством. При применении лекарственного средства необходимо избегать контакта кончика емкости для дозировки с глазом, придаточными структурами, пальцами или любой другой поверхностью во избежание загрязнения р-на распространенными бактериями, вызывающими инфекции глаза. Использование зараженных р-нов может привести к серьезному поражению глаза и дальнейшей потере зрения.

Применение контактных линз. Лекарственное средство содержит хлорид бензалкония, который обесцвечивает мягкие контактные линзы, поэтому необходимо избегать контакта с линзами (снять контактные линзы перед использованием препарата и снова их установить через 15 мин после использования). Когда следует обращаться за советом к врачу. При появлении нового расстройства со стороны органа зрения (например, травма или инфекция), внезапного снижения остроты зрения, офтальмологической операции или появлении каких-либо реакций со стороны органа зрения, особенно конъюнктивит и реакция со стороны век, необходимо немедленно обратиться к врачу за консультацией. о продолжении применения препарата Визулта. Применение у лиц пожилого возраста. В целом не выявлена клиническая разница в эффективности и безопасности лекарственного средства между пациентами пожилого возраста и другими взрослыми пациентами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность . Резюме рисков. Нет доступных данных о применении Визулта в период беременности для информирования о риске, связанном с лекарственным средством. У кроликов латанопростен бунод вызывал выкидыши, невынашивание беременности и поражение плода. Показано, что латанопростен бунод проявлял абортивные и тератогенные свойства при в/в введении беременным кроликам при экспозиции, что в 0,28 раза превышает клиническую дозу. Дозы >20 мкг/кг/сут (в 23 раза выше клинической дозы) приводили к 100% эмбриофетальной летальности. Структурные аномалии, обнаруженные у плодов кроликов, включали аномалии крупных сосудов и сосудов дуги аорты, куполообразную головку, скелетные аномалии грудины и позвонков, гиперэкстензию конечностей и мальротацию, вздутие живота и отек. Латанопростен бунод не был тератогенным у крыс при в/в введении 150 мкг/кг/сут (в 87 раз выше клинической дозы).

Фоновый риск значительных врожденных пороков и выкидыша для указанной популяции неизвестен. Однако фоновый риск значительных врожденных пороков в общей популяции в США составляет 2-4%, а риск выкидыша — 15-20% клинически признанных беременностей.

Данные получены в ходе исследований на животных. Эмбриофетальные исследования проводили у беременных кроликов, которым ежедневно вводили латанопростен бунод путем в/в инъекции с 7-го по 19-й день гестации с прицелом на период органогенеза. Диапазон введенных доз составлял 0,24–80 мкг/кг/сутки. Аборт отмечали при дозах >0,24 мкг/кг/сут латанопростена бунода (в 0,28 раза выше клинической дозы, на основе площади поверхности тела, предполагая 100% поглощения). Эмбриофетальная летальность (резорбция) была повышена в группах лечения латанопростеном бунода, о чем свидетельствует повышение ранней резорбции при дозах >0,24 мкг/кг/сутки и поздней резорбции при дозах >6 мкг/кг/сутки (приблизительно в 7 раз выше клинических дозу). Никакие плоды у беременных самок кроликов не выживали при дозах 20 мкг/кг/сут (в 23 раза выше клинической дозы) или выше. В дозах >0,24 мкг/кг/сут латанопростен бунод приводил к структурным отклонениям (в 0,28 раза выше клинической дозы). К аномалиям относятся аномалии грудины, коарктация аорты с расширением легочного ствола, ретроэзофагеальная подключичная артерия с отсутствием брахиоцефальной артерии, куполообразная головка, переразгибание передней конечности и мальротация задней конечности, вздутие. Эмбриофетальное исследование проводили у беременных крыс, которым ежедневно вводили латанопростен бунод путем в/в инъекции с 7-го по 17-й день гестации с прицелом на период органогенеза. Диапазон введенных доз составлял 150–1500 мкг/кг/сутки. Токсическое действие на организм матери оказывается на уровне 1500 мкг/кг/сутки (в 870 раз выше клинической дозы, на основе площади поверхности тела, предполагая 100% поглощение), о чем свидетельствует уменьшение прироста массы тела матери. Эмбриофетальная летальность (резорбция и гибель плода) и структурные аномалии достигались при дозах >300 мкг/кг/сут (в 174 раза выше клинической дозы). Пороки развития включали аномалии грудины, куполообразную головку, перегиб разворота и мальротацию задней конечности, вертебральные аномалии и задержку оссификаций костей дистальных конечностей. В данном исследовании установлен уровень NOAEL в размере 150 мкг/кг/сут (в 8,7 раз выше клинической дозы).

Период кормления грудью . Резюме рисков. Данные о наличии препарата Визулта в молоке матери, влиянии на грудных детей или влиянии на выработку молока отсутствуют. Необходимо учитывать пользу грудного вскармливания для развития и здоровья, а также клиническую потребность матери в препарате Визулта, а также любые его потенциальные негативные эффекты на грудного вскармливания.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестная.

Как и применение других препаратов, закапывание глазных капель может повлечь за собой временную нечеткость зрения. Пока этот эффект не минует, пациентам не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.