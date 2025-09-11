Визулта™ (Vyzulta™) (367507) - инструкция по применению ATC-классификация
Визулта™ инструкция по применению
Фармакологические свойства
механизм действия. Считается, что латанопростен бунод снижает внутриглазное давление (ВГД), увеличивая отток внутриглазной жидкости через трабекулярную сетку и увеосклеральные пути. ВГД является основным изменяющимся фактором риска прогрессирования глаукомы. Снижение ВГД снижает риск глаукоматозной потери поля зрения.
Фармакодинамика. Снижение ВГД начинается примерно через 1–3 ч после первого введения, максимальный эффект достигается через 11–13 ч в глазах с повышенным ВГД.
Фармакокинетика.
Абсорбция. Системное влияние латанопростена бунода и его метаболитов кислоты латанопростовой и мононитрата бутандиола оценивали в одном исследовании с участием 22 здоровых субъектов после местного офтальмологического введения препарата Визулта 0,024% 1 раз в сутки (одна капля в каждый глаз). В день 1-й и 28-й день не обнаружены концентрации латанопростена бунода (нижний предел количественного определения (LLOQ) — 10,0 пг/мл) или мононитрата бутандиола (LLOQ — 200 пг/мл), которые можно было бы определить количественно. Средняя Cmax в плазме крови латанопростовой кислоты (LLOQ — 30 пг/мл) составляла 59,1 и 51,1 пг/мл в день 1-й и день 28-й соответственно. Среднее время Cmax в плазме крови для латанопростовой кислоты составляло около 5 мин после введения как в день 1-й, так и в день 28-й.
Распределение. Исследований офтальмологического распределения у людей не проводилось.
Метаболизм. После местного введения в глаз латанопростена бунод быстро метаболизируется в глазу до латанопростовой кислоты (активная часть молекулы действующего вещества), аналога простагландина F2α, и бутандиола мононитрата. После того, как латанопростовая кислота достигает большого круга кровообращения, она в основном метаболизируется печенью до 1,2-динорных и 1,2,3,4-тетранорных метаболитов из-за окисления жирных кислот. Бутандиол мононитрат метаболизируется до 1,4-бутандиола и оксида азота. Метаболит 1,4-бутандиол далее окисляется в янтарную кислоту и поступает в цикл трикарбоновой кислоты.
Выведение. Выведение латанопростовой кислоты из человеческой плазмы крови является быстрым, поскольку концентрация латанопростовой кислоты в плазме крови снижалась ниже LLOQ (30 пг/мл) у большинства субъектов до 15 мин после введения в глаз препарата Визулта 0,024% у человека.
Доклинические данные по безопасности.
Канцерогенез, мутагенез, ухудшение фертильности. Латанопростен бунод не был мутагенным у бактерий и не способствовал образованию микроядер в микроядерном анализе костного мозга крыс in vivo. Хромосомные аберрации отмечены in vitro с лимфоцитами человека при отсутствии метаболической активации. Латанопростен бунод не проходил анализа канцерогенной активности в долгосрочных исследованиях на животных. Кислота латанопростовая является основным метаболитом латанопростена бунода. Влияние латанопростовой кислоты на крыс и мышей, возникающее в результате перорального применения латанопроста в прижизненных биоанализах у грызунов, не было канцерогенным. Исследования фертильности с латанопростенным бунодом не проводили.
Способность влиять на фертильность может частично характеризоваться влиянием латанопростовой кислоты, общего метаболита как латанопростена бунода, так и латанопроста. Влияния латанопростовой кислоты на фертильность у самцов или самок в исследованиях на животных не выявлено.
Токсикология и/или фармакология животных. В 9-месячном исследовании токсикологии вводили местные глазные дозы латанопростена бунода в один глаз яванских макак: контроль (только среда), 1 капля 0,024%, 1 капля 0,04% и 2 капли 0,04% на 1 дозу, 2 раза в сутки. Системное влияние эквивалентно 4,2-кратной, 7,9-кратной и 13,5-кратной клинической дозе соответственно на основе площади поверхности тела (предполагая 100% абсорбцию). При микроскопии легких через 9 мес отмечали хронический плевральный/субплевральный фиброз/воспаление в группах самцов, получавших дозу 0,04%, при росте частоты и степени тяжести по сравнению с контролем. Легочную токсичность в дозе 0,024% не отмечали.
Клинические исследования. В клинических исследованиях длительностью до 12 мес с участием пациентов с открытоугловой глаукомой или глазной гипертензией со средним ВГД на исходном уровне 26,7 мм рт. ст. эффект Визулта (офтальмологический р-н латанопростена бунода), 0,024% для снижения ВГД составлял 7–9 мм рт. ст.
Показания Визулта™
снижения ВГД у пациентов с открытоугловой глаукомой или глазной гипертензией.
Применение Визулта™
рекомендуемая доза — 1 капля в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 1 раз в сутки вечером. Не применять Визулта более 1 раза в сутки, поскольку показано, что более частое введение аналогов простагландина может снизить выраженность эффекта снижения внутриглазного давления. Если планируется применять Визулта одновременно с другими офтальмологическими лекарственными средствами для местного применения для снижения ВГД, вводить каждое лекарственное средство с интервалом, составляющим по крайней мере 5 мин.
Дети. Применение у детей 16 лет и младше не рекомендовано из-за потенциальных проблем безопасности, связанных с повышенной пигментацией после длительного применения.
Противопоказания
отсутствуют.
Побочные эффекты
со стороны органа зрения: пигментация, изменения со стороны ресниц, внутриглазное воспаление, макулярный отек, бактериальный кератит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Поскольку клинические исследования проводятся при изменяющихся условиях, частота нежелательных реакций, отмечаемая в клиническом испытании одного лекарственного средства, не может быть сравнима непосредственно с показателями клинических исследований другого лекарственного средства и может отличаться от показателей, выявленных на практике. Препарат Визулта прошел оценку у 811 пациентов в 2 контролируемых клинических исследованиях продолжительностью до 12 мес. Наиболее распространенными побочными реакциями со стороны органа зрения, выявленными у пациентов, получавших терапию латанопростеном бунодом, были гиперемия конъюнктивы (6%), раздражение глаз (4%), боль в глазах (3%) и боль в месте закапывания (2%). Около 0,6% пациентов прекратили терапию из-за побочных реакций со стороны органа зрения, включая гиперемию глаз, раздражение конъюнктивы, раздражение глаз, боль в глазах, отек конъюнктивы, расфокусированное зрение, точечный кератит и ощущение постороннего тела.
Содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение.
Особые указания
пигментация. Визулта может вызвать изменения со стороны пигментированных тканей. При применении аналогов простагландинов наиболее часто сообщалось о таких изменениях: повышенная пигментация радужки и периорбитальной ткани (веки).
Ожидается, что пигментация будет увеличиваться столько времени, сколько вводят офтальмологический р–р латанопростена бунода. Изменение пигментации объясняется увеличением содержания меланина в меланоцитах, а не увеличением количества меланоцитов. После прекращения применения препарата Визулта пигментация радужки, вероятно, будет необратимой, тогда как пигментация периорбитальных тканей и изменения со стороны ресниц, вероятно, будут обратными у большинства пациентов. Пациентам, получающим аналоги простагландина, включая Визулт, следует информировать о возможности повышенной пигментации, включая необратимые изменения. Долгосрочные эффекты повышенной пигментации неизвестны. Изменение цвета радужки может быть незаметным от нескольких месяцев до нескольких лет. Обычно коричневая пигментация вокруг зрачка концентрически распространяется к периферии радужной оболочки, и вся радужная оболочка или ее части могут приобрести более интенсивный коричневый цвет. Лечение не влияет ни на невусы, ни на веснушки на радужной оболочке. Хотя лечение Визулта у пациентов, у которых обнаружена заметно увеличенная пигментация радужки, можно продолжать, эти пациенты должны проходить регулярное обследование.
Изменения со стороны ресниц. Визулта может постепенно менять ресницы и пушковые волосы вокруг лечащего глаза. Эти изменения включают увеличенную длину, толщину и количество ресниц или волосков. Изменения со стороны ресниц обычно обратны после прекращения лечения. Пациентов следует информировать о возможности изменений со стороны ресниц и пушковых волос вокруг лечащего глаза во время применения Визулта. Эти изменения могут привести к несоответствию между глазами в длине, густоте, пигментации, количеству ресниц или пушковых волос и/или направления роста ресниц.
Внутриглазное воспаление. Визулта следует применять с осторожностью у пациентов с анамнезом внутриглазного воспаления (воспаление радужки/увеита) и обычно не следует применять у пациентов с активным внутриглазным воспалением, поскольку это может привести к обострению заболевания.
Макулярный отек. Во время лечения аналогами простагландина сообщалось о макулярном отеке, включая кистозный макулярный отек. Рекомендуется с осторожностью применять Визулта у пациентов с афакией, псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика, а также для лечения пациентов с известными факторами риска развития макулярного отека.
Бактериальный кератит. Сообщалось о бактериальном кератите, связанном с использованием многодозовых контейнеров для офтальмологических продуктов для местного применения. Эти контейнеры случайно загрязнялись пациентами, которые в большинстве случаев имели сопутствующую болезнь роговицы или нарушение эпителиальной поверхности глаза.
Применение с другими офтальмологическими лекарственными средствами. При использовании более одного офтальмологического лекарственного средства для наружного применения препараты следует вводить с интервалом, составляющим по крайней мере 5 мин между введением.
Обращение с емкостью с лекарственным средством. При применении лекарственного средства необходимо избегать контакта кончика емкости для дозировки с глазом, придаточными структурами, пальцами или любой другой поверхностью во избежание загрязнения р-на распространенными бактериями, вызывающими инфекции глаза. Использование зараженных р-нов может привести к серьезному поражению глаза и дальнейшей потере зрения.
Применение контактных линз. Лекарственное средство содержит хлорид бензалкония, который обесцвечивает мягкие контактные линзы, поэтому необходимо избегать контакта с линзами (снять контактные линзы перед использованием препарата и снова их установить через 15 мин после использования). Когда следует обращаться за советом к врачу. При появлении нового расстройства со стороны органа зрения (например, травма или инфекция), внезапного снижения остроты зрения, офтальмологической операции или появлении каких-либо реакций со стороны органа зрения, особенно конъюнктивит и реакция со стороны век, необходимо немедленно обратиться к врачу за консультацией. о продолжении применения препарата Визулта. Применение у лиц пожилого возраста. В целом не выявлена клиническая разница в эффективности и безопасности лекарственного средства между пациентами пожилого возраста и другими взрослыми пациентами.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Резюме рисков. Нет доступных данных о применении Визулта в период беременности для информирования о риске, связанном с лекарственным средством. У кроликов латанопростен бунод вызывал выкидыши, невынашивание беременности и поражение плода. Показано, что латанопростен бунод проявлял абортивные и тератогенные свойства при в/в введении беременным кроликам при экспозиции, что в 0,28 раза превышает клиническую дозу. Дозы >20 мкг/кг/сут (в 23 раза выше клинической дозы) приводили к 100% эмбриофетальной летальности. Структурные аномалии, обнаруженные у плодов кроликов, включали аномалии крупных сосудов и сосудов дуги аорты, куполообразную головку, скелетные аномалии грудины и позвонков, гиперэкстензию конечностей и мальротацию, вздутие живота и отек. Латанопростен бунод не был тератогенным у крыс при в/в введении 150 мкг/кг/сут (в 87 раз выше клинической дозы).
Фоновый риск значительных врожденных пороков и выкидыша для указанной популяции неизвестен. Однако фоновый риск значительных врожденных пороков в общей популяции в США составляет 2-4%, а риск выкидыша — 15-20% клинически признанных беременностей.
Данные получены в ходе исследований на животных. Эмбриофетальные исследования проводили у беременных кроликов, которым ежедневно вводили латанопростен бунод путем в/в инъекции с 7-го по 19-й день гестации с прицелом на период органогенеза. Диапазон введенных доз составлял 0,24–80 мкг/кг/сутки. Аборт отмечали при дозах >0,24 мкг/кг/сут латанопростена бунода (в 0,28 раза выше клинической дозы, на основе площади поверхности тела, предполагая 100% поглощения). Эмбриофетальная летальность (резорбция) была повышена в группах лечения латанопростеном бунода, о чем свидетельствует повышение ранней резорбции при дозах >0,24 мкг/кг/сутки и поздней резорбции при дозах >6 мкг/кг/сутки (приблизительно в 7 раз выше клинических дозу). Никакие плоды у беременных самок кроликов не выживали при дозах 20 мкг/кг/сут (в 23 раза выше клинической дозы) или выше. В дозах >0,24 мкг/кг/сут латанопростен бунод приводил к структурным отклонениям (в 0,28 раза выше клинической дозы). К аномалиям относятся аномалии грудины, коарктация аорты с расширением легочного ствола, ретроэзофагеальная подключичная артерия с отсутствием брахиоцефальной артерии, куполообразная головка, переразгибание передней конечности и мальротация задней конечности, вздутие. Эмбриофетальное исследование проводили у беременных крыс, которым ежедневно вводили латанопростен бунод путем в/в инъекции с 7-го по 17-й день гестации с прицелом на период органогенеза. Диапазон введенных доз составлял 150–1500 мкг/кг/сутки. Токсическое действие на организм матери оказывается на уровне 1500 мкг/кг/сутки (в 870 раз выше клинической дозы, на основе площади поверхности тела, предполагая 100% поглощение), о чем свидетельствует уменьшение прироста массы тела матери. Эмбриофетальная летальность (резорбция и гибель плода) и структурные аномалии достигались при дозах >300 мкг/кг/сут (в 174 раза выше клинической дозы). Пороки развития включали аномалии грудины, куполообразную головку, перегиб разворота и мальротацию задней конечности, вертебральные аномалии и задержку оссификаций костей дистальных конечностей. В данном исследовании установлен уровень NOAEL в размере 150 мкг/кг/сут (в 8,7 раз выше клинической дозы).
Период кормления грудью. Резюме рисков. Данные о наличии препарата Визулта в молоке матери, влиянии на грудных детей или влиянии на выработку молока отсутствуют. Необходимо учитывать пользу грудного вскармливания для развития и здоровья, а также клиническую потребность матери в препарате Визулта, а также любые его потенциальные негативные эффекты на грудного вскармливания.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестная.
Как и применение других препаратов, закапывание глазных капель может повлечь за собой временную нечеткость зрения. Пока этот эффект не минует, пациентам не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
неизвестно.
Передозировка
неизвестна.
Условия хранения
при температуре 2–8 °C. После первого открытия хранить при температуре 2–8 °C не более 8 нед. Защищать от света. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.