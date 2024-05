механизм действия. Считается, что латанопростен бунод снижает внутриглазное давление (ВГД), увеличивая отток внутриглазной жидкости через трабекулярную сетку и увеосклеральные пути. ВГД является основным изменяющимся фактором риска прогрессирования глаукомы. Снижение ВГД снижает риск глаукоматозной потери поля зрения.

Фармакодинамика. Снижение ВГД начинается примерно через 1–3 ч после первого введения, максимальный эффект достигается через 11–13 ч в глазах с повышенным ВГД.

Фармакокинетика.

Абсорбция . Системное влияние латанопростена бунода и его метаболитов кислоты латанопростовой и мононитрата бутандиола оценивали в одном исследовании с участием 22 здоровых субъектов после местного офтальмологического введения препарата Визулта 0,024% 1 раз в сутки (одна капля в каждый глаз). В день 1-й и 28-й день не обнаружены концентрации латанопростена бунода (нижний предел количественного определения (LLOQ) — 10,0 пг/мл) или мононитрата бутандиола (LLOQ — 200 пг/мл), которые можно было бы определить количественно. Средняя C max в плазме крови латанопростовой кислоты (LLOQ — 30 пг/мл) составляла 59,1 и 51,1 пг/мл в день 1-й и день 28-й соответственно. Среднее время C max в плазме крови для латанопростовой кислоты составляло около 5 мин после введения как в день 1-й, так и в день 28-й.

Распределение . Исследований офтальмологического распределения у людей не проводилось.

Метаболизм . После местного введения в глаз латанопростена бунод быстро метаболизируется в глазу до латанопростовой кислоты (активная часть молекулы действующего вещества), аналога простагландина F2α, и бутандиола мононитрата. После того, как латанопростовая кислота достигает большого круга кровообращения, она в основном метаболизируется печенью до 1,2-динорных и 1,2,3,4-тетранорных метаболитов из-за окисления жирных кислот. Бутандиол мононитрат метаболизируется до 1,4-бутандиола и оксида азота. Метаболит 1,4-бутандиол далее окисляется в янтарную кислоту и поступает в цикл трикарбоновой кислоты.

Выведение . Выведение латанопростовой кислоты из человеческой плазмы крови является быстрым, поскольку концентрация латанопростовой кислоты в плазме крови снижалась ниже LLOQ (30 пг/мл) у большинства субъектов до 15 мин после введения в глаз препарата Визулта 0,024% у человека.

Доклинические данные по безопасности .

Канцерогенез, мутагенез, ухудшение фертильности. Латанопростен бунод не был мутагенным у бактерий и не способствовал образованию микроядер в микроядерном анализе костного мозга крыс in vivo. Хромосомные аберрации отмечены in vitro с лимфоцитами человека при отсутствии метаболической активации. Латанопростен бунод не проходил анализа канцерогенной активности в долгосрочных исследованиях на животных. Кислота латанопростовая является основным метаболитом латанопростена бунода. Влияние латанопростовой кислоты на крыс и мышей, возникающее в результате перорального применения латанопроста в прижизненных биоанализах у грызунов, не было канцерогенным. Исследования фертильности с латанопростенным бунодом не проводили.

Способность влиять на фертильность может частично характеризоваться влиянием латанопростовой кислоты, общего метаболита как латанопростена бунода, так и латанопроста. Влияния латанопростовой кислоты на фертильность у самцов или самок в исследованиях на животных не выявлено.

Токсикология и/или фармакология животных. В 9-месячном исследовании токсикологии вводили местные глазные дозы латанопростена бунода в один глаз яванских макак: контроль (только среда), 1 капля 0,024%, 1 капля 0,04% и 2 капли 0,04% на 1 дозу, 2 раза в сутки. Системное влияние эквивалентно 4,2-кратной, 7,9-кратной и 13,5-кратной клинической дозе соответственно на основе площади поверхности тела (предполагая 100% абсорбцию). При микроскопии легких через 9 мес отмечали хронический плевральный/субплевральный фиброз/воспаление в группах самцов, получавших дозу 0,04%, при росте частоты и степени тяжести по сравнению с контролем. Легочную токсичность в дозе 0,024% не отмечали.

Клинические исследования. В клинических исследованиях длительностью до 12 мес с участием пациентов с открытоугловой глаукомой или глазной гипертензией со средним ВГД на исходном уровне 26,7 мм рт. ст. эффект Визулта (офтальмологический р-н латанопростена бунода), 0,024% для снижения ВГД составлял 7–9 мм рт. ст.