Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизмаВанситон куркумин (Vansiton curcumin) Ванситон куркумин (Vansiton curcumin) (366179) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 334,00 грн Без рецепта 60 шт, 500 мг от 334,00 грн В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Марина Форма выпуска Капсулы Дозировка 500 мг Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 5.2. Диетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизма