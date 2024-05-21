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Ванситон куркумин (Vansiton curcumin) (366179) - инструкция по применению Диетические добавки

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Ванситон куркумин (Vansiton curcumin)
Цена в городе Киев
от 334,00 грн
Без рецепта
60 шт, 500 мг от 334,00 грн
В наличии в 8 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
5.2. Диетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизма