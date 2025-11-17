Иммунобукол (Immunobukol)
Иммунобукол инструкция по применению
Имунобукол сироп мультивитаминный Ключи здоровья 200 мл
Замечательный на вкус сироп "Иммунобукол" на основе высококачественного экстракта чёрной бузины (Sambucus nigra) обеспечивает мощную поддержку иммунной системы.
Состав
Сахар, вода очищенная, жидкий экстракт ягод чёрной бузины, витамин С, лимонная кислота моногидрат, бензоат натрия.
Активный компонент — экстракт ягод черной бузины.
Ягоды черной бузины содержат
- тирозин
- витамин С
- сахар
- карбоновые кислоты
- микро- и макроэлементы в виде железа, кальция, селена, цинка и меди, а также различные эфиры
Действие
Обладают противовирусным, противовоспалительным и противоопухолевым действием, прекрасно подходят для профилактики простудных и вирусных заболеваний, влияют на нервную систему, кровь, являются антиоксидантами, поэтому бузина предотвращает повреждение клеток организма.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременность, период лактации, детям до 3 лет, больным сахарным диабетом.
Способ применения
Детям от 3-х до 8 лет по 1 чайной ложке 2–3 раз в сутки. Взрослым и детям старше 8 лет по 1 столовой ложке 3 раза в сутки.
Рекомендуемый курс — 3 недели. При необходимости курс повторяется после 2-недельного перерыва.