Киев
О товаре
Кальций в комбинации с витамином D и/или с прочими препаратами
Кальций Д3 комфорте (Calcium D3 comforte)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Takeda
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
ATC-группа
A12A X Кальций в комбинации с витамином D и/или с прочими препаратами
Регистрация
UA/12921/01/01 от 24.01.2019
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню