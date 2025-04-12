Кальций в комбинации с витамином D и/или с прочими препаратами

Кальций Д3 комфорте (Calcium D3 comforte)

Кальций-Д3 Никомед Комфорте таблетки, покрытые пленочной оболочкой №60
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Takeda
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/12921/01/01 от 24.01.2019