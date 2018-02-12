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Гель для рук с антибактериальным эффектом (Hand gel with antibacterial effect) (362797) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Гель для рук с антибактериальным эффектом (Hand gel with antibacterial effect)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Объем
65 мл
Косметические средства
08 Мыла, моющие средства
Регистрационное удостоверение
12.2-18-1/5594 от 18.03.2020

Гель для рук с антибактериальным эффектом инструкция по применению

Состав

органический растворитель (этил гидрат 66%), вода, глицерин, карбомер, аминометил пропанол, краситель пищевой CI 42090.

Активные компоненты.

Спирт на основе растительного сырья (66%) — обеспечивает эффективную антибактериальную активность. Не вызывает аллергической реакций.

Глицерин — мощный увлажнитель, который активно удерживает воду в клетках кожи и уменьшает трансдермальную потерю влаги.

Подходит для частого использования!