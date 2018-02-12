Гель для рук с антибактериальным эффектом (Hand gel with antibacterial effect) (362797) - инструкция по применению Косметические средства
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Фитодоктор
Объем
65 мл
Косметические средства
Регистрационное удостоверение
12.2-18-1/5594 от 18.03.2020
Гель для рук с антибактериальным эффектом инструкция по применению
Состав
органический растворитель (этил гидрат 66%), вода, глицерин, карбомер, аминометил пропанол, краситель пищевой CI 42090.
Активные компоненты.
Спирт на основе растительного сырья (66%) — обеспечивает эффективную антибактериальную активность. Не вызывает аллергической реакций.
Глицерин — мощный увлажнитель, который активно удерживает воду в клетках кожи и уменьшает трансдермальную потерю влаги.
Подходит для частого использования!