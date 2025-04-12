Жидкость для рук Антисептическая с пантенолом (Hand fluid Antiseptic with panthenol)
2 препарата
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ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДЛЯ РУК "АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ С ПАНТЕНОЛОМ"
Флакон полимерный 50 мл №1Фитоаптека Чистякова
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДЛЯ РУК "АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ С ПАНТЕНОЛОМ"
Бутылка полимерная 0.9 л №1Фитоаптека Чистякова
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Фитоаптека Чистякова
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-1/6785 от 31.03.2020