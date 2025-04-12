Азова спрей назальный гипертонический (Azova spray nasal hypertonic)
2 препарата
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ВОДА МОРСКАЯ ОЧИЩЕННАЯ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ "АЗОВА®"
Спрей назальный гипертонический 70 мл №1Дисма
ВОДА МОРСКАЯ ОЧИЩЕННАЯ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ "АЗОВА®"
Спрей назальный гипертонический 30 мл №1Дисма
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Дисма
Форма выпуска
Спрей назальный гипертонический
Условия продажи
Без рецепта
Объем
70 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/40482 от 27.12.2017