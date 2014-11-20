ацетилсалициловую кислоту применяют с осторожностью в следующих ситуациях:

гиперчувствительность к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при наличии аллергии на другие вещества;

язвы ЖКТ, включая хроническую и рекуррентную язву желудка и двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;

одновременное применение антикоагулянтов;

нарушение функции почек или нарушение сердечно-сосудистого кровообращения (например патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также повысить риск нарушения функции почек и развития ОПН;

тяжелая недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, поскольку ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию, особенно при наличии факторов, которые могут повысть риск гемолиза, таких как высокие дозы препарата, лихорадка или острый инфекционный процесс;

нарушение функции печени.

В случае применения Ацелизина перед началом приема ибупрофена в качестве обезболивающего средства пациент должен проконсультироваться с врачом.

Ацетилсалициловая кислота может обусловливать развитие бронхоспазма или приступ БА, или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают БА в анамнезе, сенную лихорадку, полипы носа или хронические респираторные заболевания, аллергические реакции (например кожные реакции, зуд, крапивница) на другие вещества.

Из-за способности ацетилсалициловой кислоты подавлять агрегацию тромбоцитов, которая сохраняется в течение нескольких дней после приема, применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность/усиление кровотечения при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства, такие как удаление зуба).

При применении ацетилсалициловой кислоты в низких дозах может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может привести к приступу подагры у предрасположенных пациентов.

Регулярное применение анальгетиков может привести к стойкому поражению почек (с риском почечной недостаточности).

С осторожностью применять у пациентов с гастритом в анамнезе, с метроррагией и/или меноррагией.

Во время лечения в любое время могут возникнуть желудочно-кишечные кровотечения, язвы/перфорации, без наличия каких-либо состояний в анамнезе пациента. Относительный риск повышается у лиц пожилого возраста, у пациентов с малой массой тела, у пациентов, получающих антикоагулянты или ингибиторы агрегации тромбоцитов. В случае возникновения желудочно-кишечных кровотечений лечение должно быть немедленно прекращено.

При применении высоких противовоспалительных доз в ревматологии необходимо контролировать возможные признаки передозировки. В случае возникновения нарушения слуха, шума в ушах или головокружения необходимо пересмотреть лечение.

Применение в период беременности и кормления грудью. Подавление синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Есть данные о возможности риска выкидыша и пороков развития плода после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от повышения дозы и продолжительности терапии. Согласно имеющимся данным, связь между приемом ацетилсалициловой кислоты и повышенным риском выкидыша не подтверждена.

Данные о возникновении пороков развития не являются последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса нельзя исключить при применении ацетилсалициловой кислоты.

В I и II триместр беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без явной клинической необходимости. Для женщин, у которых вероятна беременность, или в I и II триместр беременности, доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — короче.

Во время III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:

сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом.

На женщину и плод в конце беременности — следующим образом:

возможно увеличение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после применения очень низких доз;

торможение сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.

С учетом этого ацетилсалициловая кислота противопоказана в III триместр беременности.

Ацетилсалициловая кислота проникает в грудное молоко, поэтому применение препарата в период лактации не рекомендуется.

Дети. Инъекционную форму ацетилсалициловой кислоты не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не отмечалось влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.