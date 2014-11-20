Ацелизин (Acelysin) (3624) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацелизин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацелизин является инъекционной формой ацетилсалициловой кислоты и обладает характерными для нее свойствами, а также повышает ее биодоступность и анальгезирующий эффект. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и антиагрегантное действие.
Препарат ингибирует ЦОГ, в результате чего угнетается синтез простагландинов и образование тромбоксана А2 в тромбоцитах. Снижается способность тромбоцитов и эритроцитов к склеиванию и прилипанию (адгезии) к эндотелию кровеносных сосудов. Снижая поверхностное натяжение мембран эритроцитов, препарат облегчает их деформирование при прохождении через капилляры и улучшает кровоток.
Фармакокинетика. Препарат связывается с белками плазмы крови на 80–90%. Проникает в большинство тканей организма, в том числе в синовиальную, цереброспинальную, перитонеальную жидкости. В крови подвергается гидролизу, образуя ацетилсалициловую кислоту и лизин. В печени ацетилсалициловая кислота превращается в салициловую. Т½ ацетилсалициловой кислоты составляет 15–20 мин, салициловой и ее активных метаболитов — от 3–6 ч (низкие дозы) до 15–30 ч (высокие дозы). Экскретируется преимущественно почками в неизмененном виде (60%) и в виде метаболитов.
Показания Ацелизин
болевой синдром различного генеза (головная и зубная боль, боль в ухе, боль в послеоперационный период, миалгия, невралгия, артралгия, при ревматических заболеваниях, коликоподобная боль, при ревматических заболеваниях); лихорадочные состояния; тромбофлебит поверхностных вен; профилактика и лечение послеоперационных тромбозов и эмболий.
Применение Ацелизин
перед началом терапии необходимо исключить наличие у пациента повышенной чувствительности к препарату ацелизин, сделав кожную пробу.
Применять по назначению и под контролем врача.
Ацелизин вводят в/м (глубоко) и в/в. Для в/м введения содержимое флакона растворяют непосредственно перед применением: 1 г (1 флакон) — в 5 мл воды для инъекций, взбалтывая до полного растворения порошка.
Для профилактики тромбоза препарат вводят в/м (глубоко) по 0,5–3 мл р-ра 1 раз в сутки или через сутки. Курс лечения — до 5 инъекций, после чего при необходимости можно переходить на прием ацетилсалициловой кислоты внутрь. Разовая доза и частота повторных инъекций препарата определяются динамикой данных лабораторного обследования показателей гемостаза после первого введения Ацелизина.
При в/в введении Ацелизина для профилактики тромбоза предпочтительнее медленное вливание препарата. Перед применением 1 г (1 флакон) растворяют в 5 мл воды для инъекций, взбалтывая до полного растворения порошка, приготовленный р-р вводят в 150–200 мл 5% р-ра декстрозы или 0,9% р-ра натрия хлорида со скоростью 1 мл/мин.
Для взрослых пациентов при умеренном болевом синдроме, лихорадочных состояниях, ревматических заболеваниях, невритах рекомендуется однократное введение 1 г Ацелизина. При выраженной боли, коликоподобной боли однократная доза может быть повышена до 2 г. При повторном применении Ацелизина не следует превышать его суточную дозу, которая составляет 10 г.
Для детей суточная доза Ацелизина составляет 0,01–0,025 г/кг массы тела. Эту дозу следует разделить на 2–3 введения. Р-р для инъекций необходимо готовить ex tempore.
Курс лечения составляет 3–10 дней.
Противопоказания
гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, другим салицилатам или к любому компоненту препарата.
БА, вызванная приемом салицилатов или веществ с подобным действием, особенно НПВП в анамнезе.
Острые желудочно-кишечные язвы.
Геморрагический диатез.
Почечная недостаточность тяжелой степени.
Печеночная недостаточность тяжелой степени.
Сердечная недостаточность тяжелой степени.
Комбинация с метотрексатом в дозе 15 мг/нед или выше.
Комбинация ацетилсалициловой кислоты в противовоспалительных/жаропонижающих/анальгезирующих дозах с оральными антикоагулянтами у больных с гастродуоденальной язвой в анамнезе.
Побочные эффекты
при применении препарата Ацелизин возможны:
со стороны пищеварительной системы: эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, в результате которых возможны кровотечение, перфорация, диспепсия, изжога, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, эзофагит, транзиторная печеночная недостаточность;
со стороны крови и кроветворения: очень редко могут возникать тромбоцитопения, постгеморрагическая железодефицитная анемия;
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд, крапивница, бронхоспазм, обострение БА, ангионевротический отек, анафилаксия, включая анафилактический шок;
со стороны дыхательной системы: заложенность носа, ринит, отек легких;
со стороны органа слуха: обратимые нарушения — шум в ушах, потеря слуха;
со стороны центральной и периферической нервной системы: головная боль, головокружение;
другие: редко — ОПН, обратимые нарушения функции почек и печени, возможно — возникновение гепатотоксичности, синдрома Рейно, реакции в месте введения, включая боль.
Вследствие антиагрегантного действия на тромбоциты ацетилсалициловая кислота может ассоциироваться с риском развития кровотечений, увеличением времени кровотечения. Наблюдались такие кровотечения, как периоперационные геморрагии, гематомы, кровотечения из органов мочеполовой системы, носовые кровотечения, кровотечения из десен, пурпура, тяжелые кровотечения, такие как церебральные геморрагии (особенно у пациентов с неконтролируемой гипертензией и/или при одновременном применении антигемостатических средств), которые в отдельных случаях могут потенциально угрожать жизни.
Геморрагии могут привести к острой и хронической постгеморрагической анемии/железодефицитной анемии (вследствие так называемого скрытого микрокровотечения) с соответствующими лабораторными проявлениями и клиническими симптомами, такими как астения, бледность кожных покровов, гипоперфузия.
У пациентов с тяжелыми формами недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы наблюдались гемолиз или гемолитическая анемия.
Особые указания
ацетилсалициловую кислоту применяют с осторожностью в следующих ситуациях:
- гиперчувствительность к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при наличии аллергии на другие вещества;
- язвы ЖКТ, включая хроническую и рекуррентную язву желудка и двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;
- одновременное применение антикоагулянтов;
- нарушение функции почек или нарушение сердечно-сосудистого кровообращения (например патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также повысить риск нарушения функции почек и развития ОПН;
- тяжелая недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, поскольку ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию, особенно при наличии факторов, которые могут повысть риск гемолиза, таких как высокие дозы препарата, лихорадка или острый инфекционный процесс;
- нарушение функции печени.
В случае применения Ацелизина перед началом приема ибупрофена в качестве обезболивающего средства пациент должен проконсультироваться с врачом.
Ацетилсалициловая кислота может обусловливать развитие бронхоспазма или приступ БА, или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают БА в анамнезе, сенную лихорадку, полипы носа или хронические респираторные заболевания, аллергические реакции (например кожные реакции, зуд, крапивница) на другие вещества.
Из-за способности ацетилсалициловой кислоты подавлять агрегацию тромбоцитов, которая сохраняется в течение нескольких дней после приема, применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность/усиление кровотечения при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства, такие как удаление зуба).
При применении ацетилсалициловой кислоты в низких дозах может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может привести к приступу подагры у предрасположенных пациентов.
Регулярное применение анальгетиков может привести к стойкому поражению почек (с риском почечной недостаточности).
С осторожностью применять у пациентов с гастритом в анамнезе, с метроррагией и/или меноррагией.
Во время лечения в любое время могут возникнуть желудочно-кишечные кровотечения, язвы/перфорации, без наличия каких-либо состояний в анамнезе пациента. Относительный риск повышается у лиц пожилого возраста, у пациентов с малой массой тела, у пациентов, получающих антикоагулянты или ингибиторы агрегации тромбоцитов. В случае возникновения желудочно-кишечных кровотечений лечение должно быть немедленно прекращено.
При применении высоких противовоспалительных доз в ревматологии необходимо контролировать возможные признаки передозировки. В случае возникновения нарушения слуха, шума в ушах или головокружения необходимо пересмотреть лечение.
Применение в период беременности и кормления грудью. Подавление синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Есть данные о возможности риска выкидыша и пороков развития плода после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от повышения дозы и продолжительности терапии. Согласно имеющимся данным, связь между приемом ацетилсалициловой кислоты и повышенным риском выкидыша не подтверждена.
Данные о возникновении пороков развития не являются последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса нельзя исключить при применении ацетилсалициловой кислоты.
В I и II триместр беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без явной клинической необходимости. Для женщин, у которых вероятна беременность, или в I и II триместр беременности, доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — короче.
Во время III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:
- сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом.
На женщину и плод в конце беременности — следующим образом:
- возможно увеличение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после применения очень низких доз;
- торможение сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.
С учетом этого ацетилсалициловая кислота противопоказана в III триместр беременности.
Ацетилсалициловая кислота проникает в грудное молоко, поэтому применение препарата в период лактации не рекомендуется.
Дети. Инъекционную форму ацетилсалициловой кислоты не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не отмечалось влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.
Взаимодействия
противопоказания для одновременного применения
Применение ацетилсалициловой кислоты и метотрексата в дозах 15 мг/нед и выше повышает гематологическую токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы крови).
Применение ацетилсалициловой кислоты с пероральными антикоагулянтами в противовоспалительных/жаропонижающих/анальгезирующих дозах у пациентов с гастродуоденальными язвами в анамнезе: повышенный риск кровотечения.
Нерекомендованные комбинации
Применение ацетилсалициловой кислоты с пероральными антикоагулянтами в противовоспалительных/жаропонижающих/анальгезирующих дозах пациентам при отсутствии гастродуоденальных язв в анамнезе: повышенный риск возникновения кровотечения.
Применение ацетилсалициловой кислоты с пероральными антикоагулянтами в антиагрегантных дозах у пациентов с гастродуоденальными язвами в анамнезе: повышенный риск кровотечений.
Одновременное применение с низкомолекулярным гепарином, нефракционированным гепарином у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) независимо от дозы гепарина и противовоспалительных/жаропонижающих/анальгезирующих доз ацетилсалициловой кислоты.
Применение с клопидогрелом (если нет утвержденных показаний к применению данной комбинации у пациентов с острым коронарным синдромом).
Применение с тиклопидином, с урикозурическими лекарственными средствами.
Применение с ГКС (кроме заместительной терапии) для противовоспалительных доз ацетилсалициловой кислоты.
Применение с пеметрекседом у пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 45–80 мл/мин) повышает риск токсичности пеметрекседа.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью
При применении ацетилсалициловой кислоты и метотрексата в дозах <15 мг/нед повышается гематологическая токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы крови).
Применение ацетилсалициловой кислоты с ибупрофеном препятствует необратимому ингибированию тромбоцитов ацетилсалициловой кислотой. Лечение ибупрофеном пациентов с риском кардиоваскулярных заболеваний может ограничивать кардиопротекторное действие ацетилсалициловой кислоты.
Применение ацетилсалициловой кислоты и антикоагулянтов, тромболитиков/других ингибиторов агрегации тромбоцитов/гемостаза повышает риск кровотечения.
Применение салицилатов в высоких дозах с НПВП (благодаря взаимодополняющим эффектам) повышает риск возникновения язв ЖКТ и желудочно-кишечных кровотечений.
Применение с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (включая циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин) повышает риск развития желудочно-кишечного кровотечения вследствие возможного эффекта синергизма.
Применение с дигоксином: концентрация последнего в плазме крови повышается в результате снижения почечной экскреции.
Применение высоких доз ацетилсалициловой кислоты и противодиабетических препаратов из группы производных сульфонилмочевины усиливает гипогликемический эффект последних за счет вытеснения сульфонилмочевины, связанной с белками плазмы крови, ацетилсалициловой кислотой.
Диуретические средства в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в высоких дозах снижают клубочковую фильтрацию благодаря снижению синтеза простагландинов в почках.
Системные ГКС (за исключением гидрокортизона, который применяют для заместительной терапии при болезни Аддисона) снижают уровень салицилатов в крови. Применение с кортикостероидами повышает риск развития желудочно-кишечных кровотечений.
Ингибиторы АПФ в сочетании с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты вызывают снижение фильтрации в клубочках вследствие ингибирования вазодилататорного эффекта простагландинов и также снижение антигипертензивного эффекта.
Применение с вальпроевой кислотой: ацетилсалициловая кислота вытесняет ее из связи с белками плазмы крови, повышая токсичность последней.
Алкоголь способствует повреждению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и пролонгирует время кровотечения вследствие синергизма ацетилсалициловой кислоты и алкоголя.
Применение мочегонных лекарственных средств, ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II с противовоспалительными/жаропонижающими/анальгезирующими дозами ацетилсалициловой кислоты: риск ОПН. В начале лечения необходимо убедиться, что у пациента нет обезвоживания и постоянно контролировать функцию почек.
Применение с клопидогрелом (в соответствии с утвержденными показаниями к применению данной комбинации у пациентов с острым коронарным синдромом). При необходимости одновременного применения необходим клинический мониторинг больного.
Применение с пеметрекседом у пациентов с нормальной функцией почек.
Применение с низкомолекулярным гепарином, нефракционированным гепарином у пациентов в возрасте до 65 лет.
Применение с тромболитиками.
Применение с пероральными антикоагулянтами в антиагрегантных дозах.
Применение с другими НПВП в антиагрегантных дозах.
Применение с ГКС (кроме заместительной терапии) и анальгезирующими/жаропонижающими дозами.
Передозировка
передозировка салицилатами возможна вследствие хронической интоксикации, возникшей вследствие длительной терапии (применение >100 мг/кг/сут в течение более 2 дней может вызвать токсические эффекты), а также из-за острой интоксикации, которая несет угрозу жизни (передозировка), причинами которой могут быть, например, случайное применение детьми или непредвиденная передозировка.
Хроническое отравление салицилатами может иметь скрытый характер, поскольку его признаки неспецифические. Умеренная хроническая интоксикация, вызванная салицилатами, или салицилизм, возникает, как правило, только после повторных приемов высоких доз.
Симптомы. Нарушение равновесия, головокружение, звон в ушах, глухота, повышенное потоотделение, тошнота и рвота, головная боль, спутанность сознания. Указанные симптомы зависят от дозы. Звон в ушах может возникать при концентрации салицилатов в плазме крови >150–300 мкг/мл. Серьезные побочные реакции развиваются при концентрации салицилатов в плазме крови >300 мкг/мл. При тяжелом отравлении: повышение температуры тела, кетоз, респираторный алкалоз, метаболический ацидоз, кома, кардиоваскулярный коллапс, дыхательная недостаточность, тяжелая гипогликемия, тяжелая гипокалиемия.
Об острой интоксикации свидетельствует выраженное изменение кислотно-щелочного баланса, который может отличаться в зависимости от возраста и тяжести интоксикации. Тяжесть состояния не может быть определена только на основании концентрации салицилатов в плазме крови.
Лечение. Лечение интоксикации, вызванной передозировкой ацетилсалициловой кислоты, определяется степенью тяжести, клиническими симптомами и обеспечивается стандартными методами, которые применяют при отравлении. Все применяемые меры должны быть направлены на ускорение удаления препарата и восстановления электролитного и кислотно-щелочного баланса. Применяют активированный уголь, форсированный щелочной диурез. В зависимости от состояния кислотно-щелочного равновесия и электролитного баланса проводят инфузионное введение р-ров электролитов. При тяжелых отравлениях показан гемодиализ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 2–8 °С. Хранение готового р-ра допускается на протяжении не более 30 мин.