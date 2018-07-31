Косметические средстваСредства по уходу за теломАнтицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигурыБюст лифт крем Лиерак (Bust lift cream Lierac) Бюст лифт крем Лиерак (Bust lift cream Lierac) (361877) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 855,85 грн Без рецепта 1 шт от 855,85 грн В наличии в 5 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lierac Объем 75 мл Косметические средства 2.4. Антицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигуры