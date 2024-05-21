в некоторые периоды в течение года организм человека нуждается в дополнительной поддержке. Афлубин ИммуФаст помогает укрепить иммунную систему, когда это наиболее необходимо. Благодаря специально разработанной формуле продукта, включающей витамины, минералы и мощные растительные экстракты, продукт обладает следующими свойствами: поддерживает иммунную систему организма, повышает уровень энергии, смягчает раздражение горла.

Бузина смягчает проявления простуды, помогает успокоить раздражение в горле, кашель и охриплость.

Комплекс витаминов группы В, витамины С и D 3 способствуют уменьшению выраженности усталости, обеспечивают энергетическую поддержку и стимулируют иммунную систему.

Эхинацея способствует правильному функционированию естественной защитной системы организма.

Ментол обладает успокаивающими свойствами в отношении горла, глотки и голосовых связок.

Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы.