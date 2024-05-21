АФЛУБИН® ИММУФАСТ (AFLUBIN® IMMUFAST) (361837) - инструкция по применению Диетические добавки
АФЛУБИН ИММУФАСТ инструкция по применению
Характеристика
в некоторые периоды в течение года организм человека нуждается в дополнительной поддержке. Афлубин ИммуФаст помогает укрепить иммунную систему, когда это наиболее необходимо. Благодаря специально разработанной формуле продукта, включающей витамины, минералы и мощные растительные экстракты, продукт обладает следующими свойствами: поддерживает иммунную систему организма, повышает уровень энергии, смягчает раздражение горла.
Бузина смягчает проявления простуды, помогает успокоить раздражение в горле, кашель и охриплость.
Комплекс витаминов группы В, витамины С и D3 способствуют уменьшению выраженности усталости, обеспечивают энергетическую поддержку и стимулируют иммунную систему.
Эхинацея способствует правильному функционированию естественной защитной системы организма.
Ментол обладает успокаивающими свойствами в отношении горла, глотки и голосовых связок.
Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы.
Рекомендации по употреблению
употреблять по 2 леденца в сутки. Рассасывать, не глотать целиком.
Не следует употреблять в качестве замены сбалансированного и разнообразного рациона питания и здорового образа жизни.
Содержит источник фенилаланина.
Чрезмерное потребление может вызвать слабительный эффект.
Не превышать рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Не употреблять по истечении срока годности.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
не следует употреблять при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, детям в возрасте до 7 лет, беременным или кормящим грудью.
Условия хранения
при комнатной температуре.