Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГематогоша (Hematogosha) Гематогоша (Hematogosha) (361652) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +5 Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармпартнер Лтд Форма выпуска Плитка Вес 40 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия