Дополнительные средства

Фитолиум 4 концентрат против выпадения волос (Phytolium 4 concentrate against hair loss)

ФИТОЛИУМ 4 КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 3.5 мл №12
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 1804,64 грн
в 2 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Laboratoires Phytosolba
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
12 шт.
Косметические средства