Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыГерба кардин (Gerba cardin) Герба кардин (Gerba cardin) (360515) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт Нет в наличии 20 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармаком Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы