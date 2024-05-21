Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, преимущественно влияющие на хрящевую ткань суставаГлюкозамин-хондроитин (Glucosamine-chondroitin)

Глюкозамин-хондроитин (Glucosamine-chondroitin) (360411) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Глюкозамин-хондроитин (Glucosamine-chondroitin)
Цена в городе Киев
Без рецепта
90 шт Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки
11.1. Диетические добавки, преимущественно влияющие на хрящевую ткань сустава