АЛФАВИТ® ДЛЯ МУЖЧИН (ALPHAVIT FOR MEN) (360268) - инструкция по применению Диетические добавки
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АЛФАВИТ ДЛЯ МУЖЧИН инструкция по применению
Характеристика
Алфавит для Мужчин может быть рекомендована в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов, каротиноидов, таурина, L-карнитина и элеутерозидов для мужчин при физических нагрузках. Способствует улучшению общего состояния организма, повышению жизненного тонуса, выносливости и умственной работоспособности. Суточная доза витаминов и минералов разделена на 3 таблетки с учетом совместимости компонентов.
Содержит экстракты корней сибирского женьшеня и листьев зеленого чая.
Свойства Алфавит для Мужчин подтверждены научными исследованиями состава.
Рекомендации по употреблению
по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки во время приема пищи (за завтраком, обедом и ужином). Интервал между употреблением таблеток — 4–6 ч. Если рекомендованный график был нарушен, допускается восстановление употребления с любой из таблеток, в том числе и пропущенной вместе с очередной.
Срок употребления — 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом. Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного потребления.
Особые указания
комплекс не следует употреблять при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, гиперфункции щитовидной железы, бессоннице, повышенной нервной возбудимости, повышенном АД. Этот продукт не предназначен для диагностики и лечения, не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
в сухом защищенном от света месте при температуре 4–25 °C.